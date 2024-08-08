《香港01》辦AI教師工作坊　專家分享AI人工智能應用教學

AI人工智能與日常生活密不可分，科研公司積極研發相關的教育輔助工具，希望能進一步協助教師教學。《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，與教師分享教學上應用AI的心得，更透過示範不同的場景案例，讓教師體驗AI虛擬助教如何生動地融入教學。此外，他與教師分享如何按自己要求，打造一個專屬自己的教學Chatbot，讓老師更有效率地完成教學。



蘇建峯為「Re:learn」創辦人，其團隊是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，於不同學科加入STEAM元素，藉此提升教學效率及學生的學習動力。

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」。（鄭子峰攝）

首先，蘇建峯分享公司自研的AI Chatbot場景應用案例，包括一個擁有定制DSE知識庫的AI虛擬助教，學生可對「小助教」進行角色設計，配合不同的3D場景，將自己內心想像的形象呈現出來。學生更可無地域、時間限制下與其對話、查問及交流，猶如集「老師」與「書僮」角色於一身。

除了讓教師親身體驗如何創作一個學科專用的AI虛擬助教外，更利用練習、示範例子等，向教師示範如何透過適當指令（Prompt）將AI人工智能融入教學之中，又與教師探討使用AI時的道德考量。

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」。（鄭子峰攝）

此外，對於訓練AI機械人協助教學方面，蘇建峯更即場分享利用人工智能平台建立機械人，然後匯入PDF檔案或掃瞄文檔。

最後，蘇建峯與教師分享創建一個專屬自己的Chatbot教學，教授現場教師可按自己不同需要將AI人工智能應用於教學之上，例如檢測英語句子的文法，提升工作效率。

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」。（鄭子峰攝）

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」。（鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747