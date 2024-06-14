《香港01》校園導演計劃　可譽校園記者學專業拍攝以影像說故事

培養學生表達自己的能力愈見重要，學習以多媒體說故事是方法之一。優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》因應媒體新趨勢為嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學舉辦「校園導演計劃」工作坊，教授學生構思題材、拍攝、剪接及後製等技巧、並講解相關資訊與媒體素養，加強學生們以影片說故事的能力。



《香港01》因應媒體新趨勢為嗇色園主辦可譽中學舉辦「校園導演計劃」工作坊，教授學生構思題材、拍攝、剪接及後製等技巧、並講解相關資訊與媒體素養，加強學生們以影片說故事的能力。（鄭子峰攝）

「校園導演計劃」工作坊由《香港01》導師為各位學生介紹影片的種類，以及拍攝影片時所需的工具及技巧。然後，她就介紹拍攝影片的製作流程，講解如何構思主題、撰寫大綱、實地開拍、配音及剪輯後製等。

導師於講解影片拍攝理論時提到，影片拍攝可以分成前中後期，一條影片得以成功面世需要多個崗位緊密配合。參與工作坊的學生會學到一系列的拍攝技巧，例如調整攝影機參數（如光圈、快門、感光度（ISO））、運用光線及打燈、畫面構圖、運鏡、收音等等，亦會學習多種後製所需的技能，包括使用剪接軟件、為畫面調色、插入音效、加入字幕等。

工作坊進行期間，學生亦會學到不同與資訊與媒體素養相關的技巧，例如拍攝內容應具備正面價值觀、有責任確實內容屬實、影片能夠呈現事件全貌等，成為一個負責任的影片製作人。

完成拍攝影片的理論講解後，工作坊進入分組實戰環節，到校外社區拍攝影片。（鄭子峰攝）

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完成拍攝影片的理論講解後，工作坊進入分組實戰環節，到校外社區拍攝短片，長度約為2至3分鐘。拍攝當日，學生分批邀請區內居民接受訪問，邀請居民就垃圾徵費表達意見，不少居民都願意停步受訪分享。另外學生亦前往區內街市採訪街市檔主，了解垃圾徵費對他們的影響，例如當中所涉及的額外開支、會否將成本轉嫁給消費者等。

《香港01》導師全程教導拍攝網絡影片時的實際工作流程、拍攝設計、組員分工、剪接方法等。為了使學生的拍攝體驗可以更加貼近現實場景，感受媒體業界的工作日常，《香港01》會提供所需器材，包括攝錄機、收音咪、腳架、反光板、補光燈等，作品可達專業級數。工作坊完結之前，學生亦會分享拍攝成果，以互相學習，促進交流心得。

工作坊完結後，《香港01》會向參加學生頒發證書。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』/ 『中華文化學人計劃』）

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