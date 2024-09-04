粉嶺公立學校引入情緒學習教材　資深教師見證教學方針改變

教育局於2024/25學年推動《4Rs精神健康約章》，從4方面，包括休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）以及抗逆力（Resilience），促進學生的精神健康發展。粉嶺公立學校與機構「JUST FEEL 感講」合作，自上年引入一系列表達情緒的學習教材，以及照顧學生身心發展、講求互動的班級經營課，讓學生可以敢於表達情緒。



有任教12年的教師指，過去社會教育較着重成績，近年才著力關注學童精神健康，但新學習令師生關係更緊密，也改善老師之間的相處；粉嶺公立學校的兩位副校長則認為，疫情令不少學生社交生活有影響，引入這類身心靈教育，有助初小學生建立人與人的關係。



粉嶺公立學校與機構「JUST FEEL 感講」合作，自上年引入一系列表達情緒的學習教材，以及照顧學生身心發展、講求互動的班級經營課。（郭梓謙攝）

於粉嶺公立學校任教12年的老師余應琴，今個學年是一班2年級小朋友的班主任。她在班級經營課上，複誦上個學年教授小一生的「平靜選擇」，讓同學面對負面情緒時，以包括深呼吸、緊握雙手、延展身體「扮Iron Man」三種方式回復平靜。而在課堂上，同學需要再於「平靜選擇輪」畫上另外兩種平日放鬆的方式，有人選擇閱讀、打機、做運動，甚至是拉筋。

同學其後又按自己意願，在「善意溝通魔法學校學生證」上，填上日常喜歡的活動、當刻心情等，整節課放下書本，只集中讓學生描畫心情。

粉嶺公立學校自上年與機構「JUST FEEL 感講」合作後，今年將一系列表達情緒的學習教材和班級經營課拓展至全校，讓學生可以敢於表達情緒。（郭梓謙攝）

「明明去年覺得佢哋們係再活躍啲，好似今年你睇到他們長大咗，好似識得睇課堂情況、𠵱家喺度做緊咩，感覺佢哋係（學識）控制自己情緒，仲有會很肯主動同你分享我𠵱家咩狀態。」身兼圖書館主任的余應琴，雖然今年才成為這班2年級生的班主任，惟據她印象，不少學生當初都有不同面向，但不是每個人都學懂表達情感。

「好明顯喺近呢幾年會著重小朋友嘅情緒，仲有都會鼓勵佢哋；應該話建立更加好、更加深厚嘅師生關係。以前可能係着重咗教學、他哋嘅學業。」余應琴認為，當小朋友遇到如考試、平日與家人、朋友相處時面對等不同困難時，都可應用有關技巧。

她說，這類教育不只幫助學生，其實也有助老師觀照自我，改善校內關係，而她相信相關教育都可推廣到家長層面，因為有時家長育兒時遇上頭痛事情，或者未必學懂疏理，相信這類教育也可有效改善親子關係。

余應琴說，過去社會教育較著重成績，近年才著力關注學童精神健康，但新學習令師生關係更緊密。（郭梓謙攝）

余應琴身旁的彭曉晴，則自上年一年級起，參與班級經營課，學習一系列情緒表達方式。她在「平靜選擇輪」上，畫上逃離現場、以及拉筋。她說，只要覺得周遭嘈雜時，便希望逃離現場「咁就會靜啲」，而拉筋則是因為媽媽教授，可與她一起做。

訪問過程中，曉晴也從上年校方教授的「感受需要卡」上，一一抽出學習過的心情卡，60多張的情緒、需要卡中，曉晴就認得當中大半，有正面情感如興奮、好奇、開心、幸福等；也有負面情緒如不安、尷尬、憤怒等。

副校長：疫後學生欠表達能力 引班級經營課助排解情緒

粉嶺公立學校副校長邱月華指，學校安排的班級經營課均由班主任負責，並於全年級實行，每週設有一節。她說，留意到自疫情後，學生明顯地不太懂得表達自己和溝通；校方的學生支援組和輔導主任商討時，得知有一些情緒卡可以幫助小朋友學習不同情緒，嘗試與小朋友疏理情感。

粉嶺公立學校兩位副校長（左一：邱月華，左二：林宇輝；右一、二分別為JUST FEEL項目主任李洛軒、項目總監譚樂霖）表示，疫情後發現學生欠缺表達能力，故引入情緒卡讓學生了解不同情緒。（郭梓謙攝）

邱月華說，校方於上年與「JUST FEEL 感講」合作，為小一、小四引入班級經營課，並制定一系列教材，除了上述的「平靜選擇輪」、「善意溝通魔法學校學生證」外，也在班房外設心情壁報，讓學生隨當下心情，選擇將代表自己的磁貼移到「開心」或「不開心」。而收到家長對新課程的迴響均大多表示支持，因為有時家長亦難與子女剖白，但校內亦有填寫心意卡的活動，讓雙方可以先擱下成績，只抒發心情讓彼此了解。

副校長林宇輝則補充指，學校位於北區，受到疫情的影響更大，因為除了本地生幼稚園階段要上網課或者斷續上學外，學校還有一批跨境學童。

「佢之後封關完全都沒有呢個校園生活，可能本地學生有啲都會間歇性去試過返學校，但跨境學生對學校呢個概念喺低（級）級嗰陣係好陌生，佢哋真係唔知道咩係學校，所以一返到學校，其實學校安排活動畀佢哋嘅時候，他們會覺得好驚、有啲不安。」

JUST FEEL代表：社交能力下降非罕見 盼教材可建立師生安全感

「JUST FEEL 感講」項目總監譚樂霖說，小朋友表達能力在疫情後下降的情況，在現今小學都很常見，甚至在中學都有發生。她說，今個學年與34間學校合作提供班級經營課。「我哋好想建立老師和學生之間嘅安全感同歸屬感，令到同學喺學校裏面發展更加有意願去展現自己，仲有安全感去同其他人互動。」

「善意溝通魔法學校學生證」上，填上日常喜歡的活動、當刻心情等，集中讓學生描畫心情。（郭梓謙攝）

項目主任李洛軒則指，設計教材時主要分為小一至三的「初小」，以及小四至六的「高小」。他說，前者因為未必學懂太多字，故會更多互動教學，包括畫畫、討論等形式，「初小係我哋第一個學習階段，可能比較著重嘅係小朋友佢覺唔覺知自己嘅感受」。而高小則會著重對他人的理解，包括社交認知、以至處理人際關係。至於提供教材上，團隊都會與校方商討選擇合適方案，並舉行老師、家長工作坊，讓不同持分者了解工作。