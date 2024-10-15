《香港01》學校媒體素養講座　專家分享AI發展及日常生活中的應用

隨着科技不斷發展，人工智能（AI）已成為現代生活中不可或缺的一部份，並逐漸以多種形式融入到我們的日常生活。 《香港01》早前舉辦到校講座，由“香港科技創新促進組（HKtag）黃雅賢女士主講，分享人工智能在生活中的應用、使用上的利弊，以及與學生探討將來與AI相關的工作範圍和這個行業的發展。



黃雅賢女士擁有香港科技大學資訊系統學和金融學的學士學位，專門從事項目管理、系統設計和尖端金融科技解決方案的實施，目前在銀行業工作。她的專業知識涵蓋反洗錢系統、數碼產品開發和金融服務創新。

講座先與學生分享人工智能的定義和如何應用在現今世代之中，指出AI是人類創造的一個聰明系統，它就好比給電腦的一個超級聰明大腦，可以從大量信息中學習，能夠識別人臉、聲音和圖畫等，亦可以在極短時間內幫忙解決複雜的問題。

分享人工智能的利弊 明智利用AI

講座其後介紹現時常見的AI工具，包括圖片、音樂等生成式AI程式，亦有智能家具助手，以及協助人類在開發藥物、解決氣候變化和操作自動駕駛系統的AI工具。講者同時指出AI亦會為人類帶來負面影響，例如它在執行指令時可能會出錯或帶有偏見，將來或會取代一些人力崗位，導致部份行業的人失業，以及存在私隱問題。

因此，講者提醒學生要明智地使用人工智能，例如在使用AI工具前應先徵詢成年人的協助和同意，不要用AI透露自己的個人資料，以及利用人工智能來幫助學習，而不是用來完成工作。

最後，講者簡介與人工智能相關的工作行業以及AI在香港的發展，並寄語希望同學可以成為塑造這個未來的一份子。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747