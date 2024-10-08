直資聚賢｜沉浸全英語境　築夢國際舞台

文：香港直接資助學校議會增選委員、港青基信書院盧裕敏校長

香港作為國際大都會，具有多元的文化背景，「兩文三語」更是香港語言環境的獨特優勢，因此香港學校都採用雙語教學，中英並重。為配合學校發展的需要，教育局自2010/11學年起開始推行微調中學教學語言安排，讓學校有更多彈性和空間調整校本教學語言政策，提升學生接觸和運用英語的機會。此舉猶如細雨潤物，逐步提升學生的英語能力，培育出更多具國際視野的新一代。



（香港直接資助學校議會提供）

筆者深信憑藉著卓越的語言能力，學生能夠拓寬知識和視野，並提升自身競爭力，在這日趨國際化的社會中脫穎而出，因此我校尤其重視加強學生中、英語的能力。除了中文及中國歷史科以普通話或粵語授課，其他科目皆以英語作為教學語言。學校共有約四成來自世界各地的老師，學生亦來自四十五個不同的國家，在多元文化的氛圍下，能為英語學習提供更廣闊的沃土。無論是小息、午膳，還是課外活動中，學生皆需以英語與同學交流，潛移默化提升英語能力。正如筆者常戲言：「無須跋涉遠洋，只需送孩子來東涌松逸街二號，便能與來自世界各地的師生共學共遊，沉浸在英語的環境中，藉此領略世界的風采。」

（香港直接資助學校議會提供）

近年來，內地學生紛至沓來，到港升學，英語教學的需求亦隨之增加。雖然初入英語教學環境或有諸多挑戰，然筆者也見證了不少內地的學生以堅韌不拔的精神，終能融入全英語的學習環境。一般而言，學生需三至六個月時間便能克服種種挑戰，成功適應全英語教學。綜觀各成功例子，學生的勤勉努力、教師的悉心指導、家長的無限支持與學校的各項英語支援措施，皆是不可或缺的關鍵。

在此亦希望透過一則喜訊，勉勵一眾學子：去年，我校一名來自內地的中六插班生，在面對全英語的學習環境，初時頗感艱難，且僅有七個月時間備考香港中學文憑試。然而，憑其不屈不撓的毅力，加上老師們的悉心教導及父母的支持，最終考取佳績，順利入讀香港科技大學工程學院。由於可見，以堅韌不拔之志，終能破繭成蝶，成就輝煌。

（香港直接資助學校議會提供）

筆者期盼更多學子能找到適合自身的學習之道，於各領域中發光發亮，實現心中的宏偉夢想。未來的路漫漫其修遠兮，願你們以夢為馬、不忘初心、不負韶華。無論身在何方，皆能為香港與國家貢獻己力。

作者：香港直接資助學校議會增選委員、港青基信書院盧裕敏校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

