「冰壺女神」麻敬宜助力《香港01》活動　帶領小朋友體驗冰上魅力

《香港01》舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，邀請到曾出戰2018年平昌冬奧的中國前冰壺選手麻敬宜，以及前國家青年代表馬宬哲，指導100名參加活動的小朋友體驗冰壺。

兩名國家級選手大讚香港的小朋友具有天賦及主動，「冰壺女神」麻敬宜更笑稱：「他們對冰壺的感興趣程度，已經比我還濃厚了。」



《香港01》舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，活動圓滿結束。（蘇煒然攝）

今次活動由《香港01》主辦，又一城為場地伙伴；中國香港冰壺、中國香港冰壺協會、The Storm為支持單位。9月29日下午於又一城「歡天雪地」溜冰場舉行，邀得不少學校及社福機構參加，有約100名小朋友到場體驗冰壺。

麻敬宜及馬宬哲加上其他教練，指導各小朋友滑行、擦冰及出壺三種動作。不少人沒有溜冰經驗，是第一次「落冰」，不時能聽到參加的小朋友大叫及倒在地上。不過在一眾專業教練指導下，他們未有害怕，也始終保持熱情和喜悅，去體驗這項平常較少接觸的運動。

「冰壺女神」麻敬宜，與馬宬哲為小朋友示範冰壺技術。（蘇煒然攝）

麻敬宜曾代表中國國家隊出戰2018年平昌冬奧獲第五名，如今已退役擔任教練，有「冰壺女神」之稱。她大讚香港小朋友學習速度「超級快」及熱情：「剛才有一個小孩子，今天是第一次滑行，但他沒有摔倒，很順利就滑出去了，這給其他小孩子建立起了信心。」麻教練笑稱「他們對冰壺的感興趣程度，已經比我還濃厚」，又形容今次活動規模很大，人數不少，體現出香港年輕人對冰壺的喜愛。

她認為粵港澳天氣較熱，冰壺能夠避暑，除是體力運動外也是腦力運動，能夠提高專注力，亦是一眾冰雪運動中最安全一種，形容可以「七歲玩到七十歲」。

麻敬宜稱讚香港小朋友對冰壺的熱情。（蘇煒然攝）

馬宬哲教練是前國家青年代表，目前在澳門大學攻讀碩士，並成立中國澳門冰壺協會。他對到場體驗的小朋友感到意外：「他們非常熱情，氛圍非常好，很高興他們能享受冰壺帶來的快樂。」

他指以前接受訓練時，通常都要幾天後才能到冰上滑行，「很多小朋友第一天接受這個訓練，便展現出他們的天賦，看到這個現象我非常激動」。他希望將粵港澳地區推廣冰壺：「這項運動的每一名參賽運動員，都有同樣的重要性。四名運動員每個人都有兩個冰壺，大家都是一樣的，沒有人會多，沒有人會少，我們更強調整體。失敗時不會責怪隊友，而是要想辦法去彌補和鼓勵。」

馬宬哲稱讚香港小朋友很有天賦，表示非常激動。（羅國輝攝）

活動中，即使不時有人跌坐在冰面上，笑聲仍然在溜冰場內此起彼落，蓋過他們跌下的聲音。位於觀塘安泰邨的基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心，特意帶上一眾南亞族裔小朋友到場，他們似乎對冰上運動不太熟悉，大都顯得有些「雞手鴨腳」，但離開溜冰場時均笑容滿面。

不少小朋友都是第一次「落冰」，但即使跌倒在地上仍歡聲笑語。（羅國輝攝）

不少小朋友都是第一次「落冰」，但即使跌倒在地上仍歡聲笑語。（蘇煒然攝）

馬文生指以前曾溜過一次冰，但當時什麼也不懂，加上害怕跌倒，所以對冰上運動印象不佳，覺得不好玩。不過今次在一眾教練指導下，能迅速掌握技巧，感受到當中樂趣，最喜歡出壺部分。

在教練指導下，馬文生（右二）感受到冰上運動樂趣。（蘇煒然攝）

該服務中心領隊之一黃詠欣表示，少數族裔平時習慣踢足球或是打板球等較為人熟悉的運動，較少接觸新興及冬季項目：「很開心《香港01》邀請學生參與，希望可以藉此擴闊他們視野。」她表示小朋友都很開心，本來他們對今次活動有些許安全顧慮，但很快便一掃而空。

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