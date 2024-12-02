《香港01》國民教育學生講座　區議員梁思韻談灣區升學及就業機遇

香港青少年北上發展，包括到大灣區升學和就業勢成新趨勢。《香港01》10月4日舉辦國民教育講座，邀得菁英會副主席、觀塘區議員梁思韻到藍田的聖公會基孝中學，與學生講解在大灣區的發展機遇。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，身兼多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

梁思韻指香港學生可考慮到內地就讀中學及大學，並詳細解說升學程序以及將來報讀大學的要求。（陳葦慈攝）

梁思韻比較世界各個灣區的基本數字，指出粵港澳大灣區總面積56,000平方公里，人口8,617萬，本地生產總值高達16,800億美元，相等於世界排名第九的國家，人均生產總值23,116美元；可見廣東省9個城市充滿發展機遇，工種及產業多元化，包括工業科技業、服務業及漁農牧業等，是中國經濟活力最强的區域之一。

她又指出，2022年，粵港澳大灣區內地共9個城市進出口總值達7.94萬億元人民幣，佔廣東省進出口總值的95.6%，其中深圳外貿進出口達3.67萬億元人民幣，佔廣東省外貿進出口近五成，出口規模連續第30年居內地外貿城市首位。

梁思韻又提到香港學生可考慮到內地升讀大學，並詳細解說程序及報讀要求，她以清華大學為例，2024年透過聯考方式的錄取分數線最低為684分，但通過DSE錄取的學生，錄取最低標準為四科21分（滿分28分）。而且，到內地城市升學不但廣闊學科選擇、學費及生活費更相宜、政策支援及文化地理又接近，既可拓闊眼界又同時維持與香港聯繫。

最後，梁思韻分享本港青年到大灣區的就業機遇，企業對「銷售顧問」崗位需求最大，同時對「技工」等需求增加，大區灣9市對人才求賢若渴，鼓勵學生可積極考慮將來發展及去向。

梁思韻指出到內地城市升學不但廣闊學科選擇、學費及生活費更相宜、政策支援及文化地理又接近，既可拓闊眼界又同時維持與香港聯繫。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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