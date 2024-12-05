《香港01》媒體與資訊素養學生講座　HKtag副主席談人工智能應用

AI人工智能日漸普及，但應如何運用？又何謂AI倫理？《香港01》早前邀請了HKtag科技創新教育委員會副主席麥嘉文到寶血會伍季明紀念學校，為同學主持媒體與資訊素養講座，詳細講解人工智能的功能，以及了解人工智能如何在日常生活中提供到幫助。



麥嘉文亦是旅港開平商會中學副校長，他於講座開初先解釋人工智能是透過輸入有標記數據來訓練辨認能力的系統，再逐步以對比例子，讓同學更深入了解甚麼情況可運用AI，同時亦分析甚麼職業最易被AI取代。

HKtag科技創新教育委員會副主席麥嘉文舉辦媒體與資訊素養講座，講解人工智能的功能，以及了解人工智能如何在日常生活中提供到幫助。

善用人工智能 注意AI倫理

他又指人工智能的用途十分廣泛，而訓練人工智能的方法可以分為監督學習、非監督學習和強化學習三種，如最近興起的生成式AI，可創作圖像及故事等；麥又提醒同學應用AI時，要確保符合道德標準和社會價值觀、不偏不倚、私隱數據受保護等問題。

麥更列舉人工智能出現的倫理問題包括虛假資訊生產速度大增，且日趨真假難辨；以及偏頗的模型等，而講座的後半部，麥再與同學深入討論大數據，他更即場收集一些學生們的喜好數據，作簡單示範如何運用大數據。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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