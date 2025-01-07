《香港01》X HKtag學生講座　梁凱喬講解新媒體AI及機械學習

AI自推出以來為不同範𤴆帶來廣泛影響，新媒體新聞平台發展面對人工智能及機器學習，所帶來的衝擊亦屬不少。《香港01》早前與香港科技創新促進組（HKtag）合辦講座，邀得身兼香港科技創新促進組(HKtag) 科技創新教育委員會委員、香港青年創業家總會副主席及香港菁英會副秘書長到禮賢會彭學高紀念中學，深入淺出為學生講解何謂人工智能，以及將來會遇上的挑戰。



梁凱喬亦於2016創立香港第一個創科配對平台「合伙時代」，現為知識庫軟件有限公司數碼轉型總管。

梁凱喬為學生講解何謂人工智能，接著解釋機器學習的定義，以及運算原理，再引申深度學習的操作。（黃寶瑩攝）

講座一開始，梁先為學生講解何謂人工智能，接著解釋機器學習的定義，以及運算原理，再引申深度學習的操作。梁舉例說明《香港01》平台如何應用人工智能及機器學習於客戶身上，如根據閱讀歷史、興趣偏好等數據，推薦感興趣的內容，同時精準配對廣告。

之後，梁跟同學分享人工智能的未來發展，並介紹現今流行的各種大型語言模型，以及生成式人工智能的運用，又教同學怎樣分辨AI圖像。梁亦提及人工智能所帶來的挑戰，包括數據不全、資料虛構而產生的偏見及幻覺；某些職業將被人工智能取代；甚至與聊天機械人傾談有機會被收集個人資料作模型訓練之用，帶來私隱外洩的危機等。

梁最後總結，認為善用人工智用確能改善生活，尤其在新聞平台應用，可以為用戶提供更個性化、更有趣、更準確的新聞資訊，但必須理性面對所有挑戰，共同推動建構一個更加公平、安全和負責任的人工智能系統。

梁認為善用人工智用確能改善生活，但必須理性面對所有挑戰，共同推動建構一個更加公平、安全和負責任的人工智能系統。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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