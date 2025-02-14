《香港01》新聞學人　元朗信義學生實戰採訪屏山鄧氏　學中華文化

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦「新聞學人計劃」工作坊，讓學生認識記者日常採訪工作，並嘗試構思題材、採訪和新聞寫作，藉此加強學生媒體及資訊素養，以及理解新聞報道、說故事的能力。參加計劃的學生獲安排前往元朗屏山鄧氏宗祠及秀才故居進行採訪，實戰應用採訪和新聞寫作技巧之餘，亦有助認識傳統中華文化。



前線編採人員教採訪技巧 認識記者日常工作

《香港01》為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦的「新聞學人計劃」工作坊共設4節，於2024年11月至12月期間進行，全部均由《香港01》編輯主持。

《香港01》為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦的「新聞學人計劃」工作坊共設4節，於2024年11月至12月期間進行，全部均由《香港01》編輯主持。工作坊先介紹記者的日常工作、編採流程、以至是記者所需具備的技能和特質，讓學生對新聞行業和記者工作有初步認識。另一方面介紹了新聞的特質，以及一般新聞與社區新聞的分別。

對記者工作和採訪有基本認識後，第2節的工作坊以教授採訪技巧為主，例如記者在採訪前需要了解事件及受訪者背景，並以背景資料運用5W1H設計問題；記者室採訪期間需要就受訪者的答案作進一步追問，而受訪者的發言則只需要記下關鍵字而非逐字記錄；採訪後就需要整理資料及視乎需要整理資料，最後設定文章結構並撰寫新聞。

實戰採訪技巧 訪問屏山鄧氏鄉親

《香港01》早前為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦「新聞學人計劃」工作坊，期間安排學生前往屏山鄧氏宗祠進行實戰採訪，受訪者（右）為第26代屏山鄧氏後人、「屏山鄧氏族譜」編輯、屏山秀才故居屋主鄧廣賢先生。（周令知攝）

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參加工作坊的學生獲安排於12月中旬親身前往元朗屏山，參觀鄧氏宗祠及秀才故居，並訪問第26代屏山鄧氏後人、「屏山鄧氏族譜」編輯、屏山秀才故居屋主鄧廣賢先生，了解屏山鄧氏的歷史、文化及建築。學生可以選擇就「屏山歷史及文化特色」或「屏山鄧氏族譜編者的故事」撰寫一篇新聞報道。

進行採訪前，學生會預先準備問題，與《香港01》編輯確定採訪方向。正式採訪期間，學生需要主動向受訪者提問及追問，以至是拍照，為新聞報道搜集足夠的新聞材料。完成採訪後，學生就會整理資料並向《香港01》編輯匯報，以確定撰寫新聞報道的方向，並著手撰寫新聞報道。

學生親自撰寫新聞報道 獲導師點評

於最後一節工作坊，學生會反思採訪及撰寫報道期間遇到的困難，並由《香港01》編輯提供建議，以改進採訪及撰寫報道的技巧。另外，《香港01》編輯亦會以學生提交的新聞報道為教材，讓學生們可以互相學習。最後，《香港01》編輯會以實際例子與學生探討新聞及傳媒倫理。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』/ 『中華文化學人計劃』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747