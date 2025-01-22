校長灼見｜小一選校與成為廿一世紀世界公民的關係

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

小一入學已到統一派位階段，俗稱「大抽獎」，家長和小朋友應該已出席了不少學校的開放日、簡介會、體驗課、嘉年華等活動，藉此能更深入認識該校的理念、教學方針、課程、活動……這些親身經歷確實是最好的顯證，能具體地協助家長為孩子作最合適的選擇。



筆者學校三年級的同學以Lego砌出他們心中的理想社區。（張樂霈校長提供）

世界每天不停地改變和進步，究竟要怎樣栽培我們的未來主人翁呢？學校是最佳及最重要的學習場所，所以學校的教育應該也是不停地改變和進步，應該貼近廿一世紀世界公民素質，讓學生將來不會被社會淘汰。

學校應是「夢」工場（Creativity）

學校需要優化課程，不應只着重教授課本的知識，除了基本能力外，應該能讓學生實踐所學，還能提供平台讓他們天馬行空，發揮創意，讓他們自行構思，藉此建立自己的「夢」。我校的校本課業近年重新整理，加入創意元素，同學需要結合已學知識和創意完成任務，課業不只是為鞏固知識，也是發揮創意的好地方。除此以外，我校的下午綜合課程設中英文說話訓練課程，讓同學一起創作，一起練習，並一起分享及享受成果。

學校應是「思維訓練」工場（Critical thinking）

學校需要給予思考空間，老師在日常課堂中發問高階思維的問題，誘發學生從多角度思考，完成解難任務。學生需為他們的選擇作客觀分析，訓練他們如何以具說服力的理據支持自己的決定。我校一向提倡高階思維訓練，校本工作紙設開放性的問題，讓同學透過思考和分析後，以有力的理由表達自己的看法。下午的綜合課正是讓學生透過解決生活上的困難，提升其解難能力及批判性思考，當中學生把知識應用到生活當中，令他們得到學習路上的滿足感。

學校應是「團隊建立」工場（Communication and Collaboration）

學校就是一個小社會，所以學生之間不會缺乏溝通和合作的機會。在未來的世界，人類其中的可貴之處必定是懂得溝通和合作，學校有責任促進學生之間的溝通和合作。我校的下午綜合課主要以團隊合作形式進行，學生之間需要共同商討、分工合作、互相尊重和包容才能順利完成任務，這個學習模式正是一個難得的機會與人合作和溝通，從而建立學生與人相處的能力。我校的說話訓練課程需要學生合作撰寫或改寫劇本，然後合作把劇本演繹出來，這種合作確能為學生帶來更大的樂趣和對學校的歸屬感。

「贏在起跑線」是否只是讓孩子學得更早和更深呢？其實家長在為孩子選校時，也可以留意學校的課程特色和方向，揀選其能裝備孩子成為廿一世紀的世界公民，讓學習能有「動感」，不扼殺孩子的創意、思考空間和與人相處的機會，我深信若孩子能有足夠的空間發展，將來必是社會不可或缺的棟樑。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

