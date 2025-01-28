直資聚賢｜靈活 ‧ 創新 多元教育 打造體驗型學校 培養國際化人才

文：慕光英文書院張永豐校長

慕光英文書院今年迎來70週年校慶，自杜葉錫恩博士、杜學魁先生等元勳創校以來，堅持為莘莘學子提供優質的教育服務，務求實現人人平等學習的理念。

慕光學生機靈積極，肯學受教，我們決心繼續把慕光打造成靈活多元的學校，期望學生在體驗學習中更為靈活，迎接多變的社會。



（香港直接資助學校議會提供）

國際課程 正式啟航！ DSE與IAL課程 雙軌並行

香港教育制度行之有效多年，DSE文憑試已廣受國際社會認可，然而本校不少同學畢業後，會選擇到不同地方升學。有見及此，慕光於數年前已著手籌辦IAL英國高考課程，期望為學生提供多重升學選擇，及早預備海外升學之路。

本年度，慕光正式推出國際課程。高中同學可修讀DSE課程，或修讀DSE與Edexcel IAL（英國高考課程）的整合課程。IAL課程以物理、化學、經濟等科目為主。慕光推行雙軌式高中課程，使學生和家長有更多出路選擇，更靈活地規劃未來。學生提早適應國際考試的學習模式，將來銜接本港以外的大專院校時更為得心應手。

升級第三語言課程：考取日韓語專業資格

慕光把「第三語言課程」列入初中常規課程發展至第四年，我們未來的目標，是期望同學能考取語言資格專業試。中四同學本學年起，可選修日韓語作文憑試選修科，期望未來可以考取「TOPIK 4」或「日本語能力試驗 N2」。我們相信，學習外語，考取語言專業資格，是為自己經營未來的好方法！

（香港直接資助學校議會提供）

邀請韓國中學生 來港參與校運會

慕光與國外的院校聯繫非常緊密。例如陸運會是每所中學的年度盛事，本校已連續兩年邀請「韓國豐文高中」學生來港一同參與本校的陸運會，與慕光同學一較高下！此外，今年暑假，將慕光學生遠赴韓國的「慶熙大學」學習韓語，為期三星期，並會應考韓國語能力考試（TOPIK）。

本校自推行日韓語課程以來，與多間日韓機構建立長期合作關係，其中與「駐香港韓國文化院」的合作尤為密切，韓國文化院除了指導本校的韓語課程設計外，還為學校各類語言文化活動提供指導和贊助。此外，本校今年起更與「光州慈幼女子中學」展開互訪合作，兩地學生定期交流。

在日本交流方面，慕光本年度即將與「上田安子服裝專門學校」合作，為學生舉辦服裝設計體驗工作坊。表現出色的學生更有機會遠赴日本進一步修讀時裝課程，將興趣發展成專業技能。期望透過一系列的沉浸式體驗，使慕光同學們對日韓文化更具深刻認識，加強競爭力。

「趁年輕多出外走走看看」

慕光去年曾帶領約20名學生前往東歐交流，深入了解歐洲文化歷史。今年，學生將會前往奧地利維也納，在「音樂之都」學習殿堂級的音樂知識，並與當地學生交流音樂心得。另外，慕光將籌辦德國STEM交流團，參觀著名的科技學校及國際級工廠，親身體驗德國在科技及工業的領先地位，提升對數理科學及科技創新的認知。同學多外出走走，拓闊眼界，說不定會成為開啟未來的鑰匙。

（香港直接資助學校議會提供）

慕光雖為「平民直資學校」，但我們一直貫徹平等教育的理念，我們堅信，不同的學習體驗，定能使同學蛻變成長！

作者：慕光英文書院張永豐校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

