直資聚賢｜親親大自然，多體驗多反思

文：中華基金中學何廸信校長

α世代很怕蚊叮蟲咬，筆者還記得每年帶同學到大埔滘自然保護區淡水溪流作實地考察時，有同學被蚊叮已經叫苦連天，也有同學走上山約十五分鐘已經不適，同學也踩上泥濘，運動鞋盛載沙石，大大影響同學的心情，同學要站到溪流中央量度溪流深度，採集水樣本做實驗，也蹲到石隙縫普查各溪流物種，澗水而行，水深及胸，在這兩小時的考察，實在需要堅持、忍耐。有同學興致勃勃的說：「有蝦鉗碰我的小腿，很癢，但很可愛！」這是海南沼蝦。又有同學見到香港瘰螈，非常珍貴，大家小心奕奕行動，遠觀不影響牠們棲息；有同學更自備防水相機，拍攝水中情況，最後，老師三返四請同學才願意離開，樂此不疲！



（香港直接資助學校議會提供）

α世代成長於瞬息萬變的二十一世紀，慣於網上溝通多於面談，較自我，保護意識強，怯於與人分享，也不習慣熱情地表達愛，更鮮接觸自然，缺乏體驗式學習，所以親親大自然豐富同學學習經歷。同學當學習生物多樣性的時候，與其努力教授物種分類，何不讓同學離開課室走一走，去感受一下其實在校園及社區都蘊藏著很多城市物種。學校組織了一隊「綠色達人」，向大眾積極推動公民科學物種普查活動，於小西灣市區、後山哥連臣角徑及龍躍徑記錄所發現的物種，所收集的數據被上傳到全球生物多樣性數據庫，以有助全球科學家進行重要的生態研究。參與iNaturalist物種調查不僅讓大眾參與公民科學活動，建構物種地圖，更明白到在寸金尺土的香港，更要好好保護都市環境，成為物種在都市中的棲息地，維持高度城市生物多樣性，以連接郊外生態圈，推動綠色都市。

另外，學校有九名學生組成EcoGaia團隊於中環元創方的島嶼敘事市集中展示了他們在「創見未來青年創業體驗市集」計畫中的成果，EcoGaia團隊販售環保產品，例如蠟燭、精油和草本膏，調製了各自的草本精油，讓大眾從中了解草本植物（薰衣草、薄荷、洋甘菊、香茅、迷迭香、百里香）的藥用價值和生物多樣性的重要性。

也有一組同學去年在香港中文大學林漢明教授、謝天佑博士、陳廷峰教授及劉國智博士的帶領下，參觀位於中國西北部的張掖、酒泉、武威等地的農田。鑒於當地土壤乾燥且鹽化，林教授和科研團隊成功研發抗旱耐鹽新黃豆「隴黃大豆」（隴黃1、隴黃2、隴黃3），一方面可以幫助緩解土壤惡化，提高生產力；另一方面，透過從大豆收集田間和溫室數據，並使用基因組測序技術來定位含有耐鹽基因的染色體區域。考察團過後，學生向在場超過一百位社區人士分享了於甘肅研學團的學習成果，強調要珍惜食物及減碳，善用土地及水資源，同時科教興國，以生物科技提升產量，優化產質。

讀萬卷書不如行萬里路，同學透過體驗式學習深化學習經歷，從知識層的學習逐漸推展到價值層的實踐！

作者：中華基金中學何廸信校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

