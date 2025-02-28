校長筆記｜以音樂為呼吸的中一生——何潁詩

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

孩子尋覓最美的賽道 以大愛發揮絕對音準

最近與兒子觀賞了中國動畫電影《哪吒2》，深受其中描繪的深刻親子情感，以及主角勇於創造命運的精神所感動。在現實生活中，我很慶幸能遇見許多擁有相同特質的家庭與年輕人。其中，就有一位視音樂為呼吸的中一學生——何潁詩。若說哪吒是熱血的化身，潁詩便是溫暖的陽光，她用音樂回應生命的美好，溫潤著元朗信義的音樂人。



剛入元信的Vincy參與學校舉辦的英法交流團，在英國倫敦Waterloo車站內即席彈奏協奏曲，大展琴藝。身旁為鄧副校長及一眾元信同學。（校長提供）

不用為校爭光，學校讓您發光

潁詩五歲通過鋼琴五級，六歲師從名家梁文尊博士，九歲鋼琴八級，十一歲獲鋼琴文憑。潁詩的音樂天賦令人驚羨。然而，她並未止步於鋼琴，更廣泛學習作曲、古典結他、長笛和爵士鼓等多種樂器。她在音樂比賽中屢獲佳績，小學階段已累積200個獎項。升讀元朗信義後，她繼續贏得多項全港及國際音樂賽事大獎。儘管如此，學校並未宣傳潁詩的成就，也未將獎盃陳列校園。獎盃雖多，卻遠不及她將分享比賽獎品送贈同學的真誠、不及她主動創立的鋼琴演奏學會、不及她在英法團與同學共譜的倫敦Waterloo 車站協奏曲、更不及她在聖誕在元朗Yoho Mall與同學四手聯彈時的從容自若⋯⋯⋯因為，教育的目標不是打造獎盃，而是引導學生找到自己的賽道，並勇往直前，亮己亮人。當日升中簡介會我一句「不用為校爭光，學校讓您發光」，原來已深深觸動了潁詩，激發她盡情綻放才華。

父母之愛，是展翅高飛的底氣

放棄自己，是為了成全家人。潁詩天生患有眼疾，父母之心只更愛惜。為照顧女兒，潁詩爸爸毅然辭職，改為在家工作；一次偶然，他發現女兒在聽到音樂後表現雀躍，堅持在家播放古典音樂，讓女兒快樂。就是這份心思，日復一日，月復一月，潁詩對音樂興趣愈益濃厚。爸爸更發現原來上天早賜予了她一份「獨特的禮物」——「絕對音準」的天賦和對音樂的非凡敏感度。不過，由於潁詩當時年紀太小，琴行不接受她學習鋼琴。爸爸決定自學樂理和鋼琴知識，親自傳授音樂知識分享音樂喜悅，甚至委身家庭，將自己變得最渺小，將潁詩放到最大，讓潁詩在溫暖中感到呼吸中也有音樂，樂於也敢於築夢，以音樂為友，甚至矢志成為音樂家。這份大愛，就是潁詩展翅高飛的底氣。

VIncy榮獲蕭邦「波蘭」國際鋼琴大賽獎頂。（校長提供）

眾裡尋它千百度，元朗信義

潁詩以其天賦才華，自然是不少學校羅致的對象。但潁詩爸爸坦言，所謂最好的學校，就是最適合潁詩發展的學校。爸爸認為，元朗信義的學術成就與樂學氛圍，自然是吸引的。但學校對實踐校訓「正心修身」的堅持，對他倆夫婦尤為重要。「你手上有一把刀，如果給一個好的學生、有品德的學生，與給一個有壞的學生，結果是完全不同的。我信任校長與學校。」而對潁詩而言，學校大堂旁邊的三角鋼琴以及同學玩音樂的自由與享受，讓她選定了元朗信義，因為她感受到，這裡就是她將來以夢翱翔的平台。

呼吸音樂，我自求我道

對潁詩而言，「音樂是一種聲音。」人之為人，是用自己的創造力和感情來表達自己的想法。「音樂是呼吸的，因為當我表演音樂時，我會投入自己的想法和感情，令音樂像一個人一樣，有生命的感覺。」她對音樂的熱情打動了我，讓我做背後的粉絲，給她最大的空間，讓她盡情御物而不御於物，任意翱翔。猶記得當老師安排潁詩在開學禮演奏日本歌曲《Remember》時，潁詩敢於表達自己的想法，她認為原曲較為鬱抑，不符合開學禮應有的朝氣。她希望可以自己編曲，用自己的感覺重新演繹，「因為音樂是有生命的，音樂是我的生命。」我就說「去做，大膽一點做吧」任由她自己發揮，也不安排老師特別監督。因為我相信，信任就是動力，也是我這個不懂音樂的校長可做的最簡單之事。最後，潁詩彈出了有著靈魂，有著潁詩呼吸的《Remember》。也許，這就是真正的藝術。

教育，就是為下一代尋覓屬於他們的賽道

相比於獎賞、相比於規則，愛的力量是最巨大的。教育，其實複雜，但也十分簡單。或者，複雜在於，今日香港秒速發展，對學校教育的期望亦不斷提升，前線老師要有效回應，需要支援同行、需要勉勵賦權，更需要常持教育初心。但即使再多變的社會，再多添的期望，只要我們緊記，每一個學生都是自己的子女，只要以父母之心為心，給他自信尊嚴，更給他真摯愛，必會讓孩子好好珍惜本身光采，讓他們閃亮，令一代更勝一代。

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

