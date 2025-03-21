校長筆記｜「陪伴」- 香港仔工業學校點燃學生天賦才能

文︰香港仔工業學校沈明輝校長

在香港仔工業學校，「陪伴」不僅是一個教育理念，更是我們培育學生的形式。通過與學生同行，我們共同迎接成長道路上的喜悅與挑戰。駿諾的故事，展現了學校如何透過「陪伴」點燃學生的潛能，協助他們勇敢面對困難，發掘興趣潛能，並尋找人生的發展方向。最終，他成功入讀大學心儀學科，彰顯了陪伴的力量。

駿諾剛升讀中一時，因未適應中學生活而常常感到失落。他坦言：「嗰陣時我總覺得自己跟唔上其他同學，想表達自己嘅意見，又成日講唔出口，慢慢就唔願意同人溝通，覺得自己乜都做唔到。」在那段日子，他感到徬徨與失落，一度失去學習的自信和動力。



學校提供多元化的課外活動，透過老師的陪伴啟發不同能力及學習需要學生的潛能。（校長提供）

老師鼓勵，改寫命運

中二時，一個偶然的機會，改變了他的人生。老師注意到駿諾細心、喜歡動手實踐及解難的特質，主動邀請他加入「香工科研4.0小組」及「科學小老師計劃」。老師鼓勵他每個人都有自己的強項，不如嘗試參加。駿諾笑言：「我諗老師都冇諗過，當日輕輕一句『每個人都有自己嘅強項』，令我不自覺踏出嘗試的第一步。」

加入小組後，駿諾首次接觸到機械人編程。駿諾回憶：「當時真係好緊張，因為我從未接觸過機械人和編程，初學的過程亦充滿困難，但老師始終陪伴在旁，耐心指導。」最終，駿諾成功完成任務，讓機械人自動偵測進入STEM 實驗室的嘉賓，做出歡迎動作並播放出他的聲音：「歡迎嚟到香港仔工業學校！」嘉賓們看到他的作品時，紛紛讚賞。這次經驗令他感受到成功的喜悅及滿足，也激發了他對科技研究的濃厚興趣。

全港 PCB 校際電子工程師挑戰賽。（校長提供）

在挫敗中和陪伴中成長，盡顯才華

在「香工科研4.0小組」，駿諾深入學習程式設計與電子電路，初時遇上不少困難。他憶述：「我哋做RFID智慧借書系統嘅電路板，焊接過程出現好多問題，幸好老師始終陪住我哋，鼓勵我哋唔好放棄，還教我哋解決問題，方能成功，當時真係好開心！」在老師的陪伴下，駿諾不斷努力，最後作品更在「全港 PCB 校際電子工程師挑戰賽」中勇奪銀獎。隨後，他積極參與多項STEM比賽，屢獲佳績，包括「URC 國際編程比賽」季軍、「URC 國際發明比賽」冠軍，更遠赴日本參加 Idea Contest World 世界賽，榮獲金獎。駿諾還獲邀到英國參與全球教育科技展覽Bett Show，向來自不同國家的專業人士介紹他們的金獎作品。

這些學習經歷拓展了駿諾的視野，使他與人相處時更為自信，勇於表達自己。身為STEM領域的優秀學生，駿諾亦將所學到的技能與堅毅應用於課堂學習。他在高中時期考獲全級第一名，最終亦能修讀心儀的大學工程學系。有時候，學生只需要我們的鼓勵和肯定，便能發掘自己的無限可能。

家校合作，共建未來

駿諾媽媽提到，駿諾的成長離不開學校的支持和老師的關心。學校老師經常與家長聯繫，分享同學的進步與成就，又一起商量家庭如何配合、支援兒子各方面的學習。「學校老師真係好細心，又教咗我哋好多方法，幫助駿諾建立良好的學習習慣，我真係好感激。」

陪伴與關愛

香港仔工業學校一直秉承天主教慈幼會的教育理念，不但關注學生的學業成績，更致力培育學生各方面的均衡發展。學校提供多元化的課外活動和支援計劃，透過老師的陪伴，啟發不同能力及學習需要學生的潛能，協助他們提升自信和堅毅精神，突破自我。

駿諾今日的成就，彰顯了香港仔工業學校在教育方面的努力，也證明了只要有適切的教導、完善的支援和家校的緊密合作，每個學生都能在逆境中自強不息，綻放光彩。

香港仔工業學校沈明輝校長。（作者提供）

作者簡介：



沈明輝校長畢業於香港中文大學，先後取得香港大學教育文憑及碩士學位。沈校長從事教育工作30載，現職為香港仔工業學校校長。該校是香港少數提供寄宿教育計劃的文法中學，為學生提供具有天主教慈幼會特色的全人教育。

