校長筆記｜讓學校成為溫暖的家

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長

最近天氣驟降，寒意漸濃，但校園裡的一件件小事，卻如陽光般溫暖我的心房。



東華三院甲寅年總理中學於上周上週我們舉辦了社創成果展，其中一組的項目「Pet to Nature」讓我印象尤為深刻。（邱春燕校長提供）

上週我們舉辦了社創成果展，參與的中五同學以聯合國可持續發展目標（SDG）為藍本，從社區考察中了解香港不同群體的需求，然後提出解決方案，並制定財政預算和營運模式。這次的展覽共有二十個創意攤位，每一個都別具特色。今年更有突破性地引入攤位遊戲作為展示方式，同學們設計了趣味盎然的活動和精美紀念品，讓其他同學在輕鬆互動中認識社企的運作模式。當我看到各組的「CEO」與成員賣力宣傳，校園瞬間變得熱鬧非凡，歡聲笑語充滿每個角落。同學們不僅玩得開心，還在遊戲中學會關注社會不同層面的需要。

其中一組的項目「Pet to Nature」讓我印象尤為深刻。他們提出以水化方式處理寵物遺體，並將其製作成項鍊等紀念品，既環保又具有生命教育意義，讓寵物主人能留下一份珍貴的回憶。這樣的創意，不僅展現了同學們的獨特構思，更鍛鍊了他們的溝通、解難及協作能力，甚至培養了公民責任和同理心。這些寶貴的學習經驗，正是未來社會所需的核心素養。

有一次，當我在繁忙的工作間隙回到校長室，竟在桌上發現一包小爆谷，旁邊附著一張手寫便條：「校長，給你試試我們的第一版爆谷。」（邱春燕校長提供）

為了讓活動更加溫馨，我們還特別準備了雪糕車、棉花糖機和小禮物，由家長義工協助派發，讓家長和老師與學生一同參與。活動中，大家品嚐美味雪糕，流連於各個創意攤位，為中六同學打氣加油的同時，也共享了一個充滿溫暖與笑聲的下午。

有一次，當我在繁忙的工作間隙回到校長室，竟在桌上發現一包小爆谷，旁邊附著一張手寫便條：「校長，給你試試我們的第一版爆谷。」原來，這是同學們為奧比斯籌款而設計的義賣品。他們不僅關心有需要的人，還特地以這份小心意向我表達關懷。那一刻，暖意直達心底，讓我明白，教育的美好不僅在於教書育人，更在於這些真摯的交流與關愛。

上週六是「歡樂滿東華」的演出日，我們學校非常榮幸獲邀參與。就在完成升中資訊日後，我趕到將軍澳電視城探班。（邱春燕校長提供）

上週六是「歡樂滿東華」的演出日，我們學校非常榮幸獲邀參與。就在完成升中資訊日後，我趕到將軍澳電視城探班。當我踏入同學們的休息室時，耳邊竟然傳來他們深情的歌聲：「喜歡妳 那雙眼動人，笑聲更迷人……」這首歌是他們精心準備的驚喜，唱給我聽，用以感謝我一直以來的支持與辛勞。那一刻，我內心既感動又欣慰，因為這份純粹的心意讓我深刻感受到，學生們其實很懂得我們為他們付出的每一分努力。教育的最大幸福，不就是親眼見證學生成長，見到他們一步步走向成功嗎？這些點滴付出，原來學生們都記在心裡。

在這裡，我要感恩每一位熱愛教育的老師。他們不僅教授知識，還像朋友般陪伴學生，與他們同行，關心他們的成長。同時也要感謝家長和同學的支持和鼓勵，成就了今天這樣一所有溫度的學校。願我們的校園，能成為每一位成員心中溫暖的家，讓愛與關懷在這裡綻放。

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

