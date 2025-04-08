《香港01》國民教育教師講座　了解新疆、海南兩省最新現況及發展

讀萬卷書不如行萬里路。《香港01》早前為學校教師舉辦國民教育教師講座，介紹新疆及海南的旅遊業現況。其中新疆獨特的地理環境讓遊客可飽覽森林、雪山、草原、湖泊、沙漠的美景；海南則有四大名菜和獨特老街等豐富旅遊資源。



新疆四季景色宜人 阿勒泰草原一望無際

講座由《香港01》資深編輯主持，他首先提到新疆四季都有不同景色，3月至10月是前往當地旅遊的最佳時機，如首次前往新疆，應先到北疆，因該處有一望無際的草原、湖泊。主要景點有烏魯木齊、阿勒泰、伊犁等，北疆以自然風景聞名，有「大西洋最後一滴眼淚」美譽的賽里木湖更被稱為人間仙境；南疆的主要景點是喀什、和田、阿克蘇、巴音郭楞等地區，以沙漠及戈壁為主。

新疆伊犁的阿勒泰地區，擁有一望無際的廣闊草原。（我的阿勒泰劇照）

主持又特別提到阿勒泰，內地電視劇《我的阿勒泰》亦曾往當地取景，劇本改編自李娟的同名散文，文中記錄了作者少女時期在新疆伊犁阿勒泰地區的真實經歷。劇中完美地將阿勒泰一望無際的草原展現於觀眾眼前，同時吸引全國各地觀眾前往當地旅遊，促進經濟發展。主持之後又介紹新疆的主要的菜式，包括維吾爾菜及清真菜，著名美食如大盤雞、烤饢、烤羊肉串、手抓飯、烤羊腿、薄皮包子、椒麻雞及拌麵等，都令人大飽口福。

海南景點多元化 體驗獨特人文風情

其後，主持再介紹海南的特色及風土人情，指當地不但有怡人的自然美景，還有多元化旅遊景點及歷史文化景區，當中少不了談及海南四大名菜，和樂蟹、東山羊、文昌雞及當地特色甜品清補涼。

最後一日，交流團於海南海口騎樓老街品嚐特色小吃「清涼補」。（香港01 鄭寧 攝）

主持同時亦重點介海南文昌航天基地，以及省級非物質文化遺產「盅盤舞」、以及被譽為全國最美的圖書館，位於海南海口市的雲洞圖書館。主持總結講座時指出，希望透過講座讓老師加深對新疆及海南兩省的旅遊業發展。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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