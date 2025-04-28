《香港01》學生國民教育講座　從貴州村超了解中國體育及經濟發展

香港近年致力推動運動發展，第十五屆全運會將在廣東、香港及澳門三地舉行，其中8項賽事會由本港承辦，政府亦積極將運動普及化及盛事化。《香港01》早前到元朗朗屏邨惠州學校舉行國民教育講座，向學生講解中國近年的體育發展，包括貴州的獨特運動文化：鄉村足球超級聯賽。



講座向學生講解中國近年的體育發展，包括貴州的獨特鄉村足球超級聯賽運動文化。（鄭子峰攝）

貴州多個少數民族組成 保留傳統習俗獨特文化

講座由《香港01》商業戰略規劃及拓展專員呂子衡主講，他先提到貴州過往予人偏遠及落後的印象，但貴州其實是多民族省份，包括苗族、布依族、侗族、彝族等 17個世居少數民族組成，故當地仍然保留豐富的民族文化、習俗和傳統；此外，貴州亦擁有壯麗的自然景觀，如黃果樹瀑布和喀斯特地貌，吸引不少旅客。

學生對貴州的村超賽事以及《香港01》過往舉行的運動交流活動很感興趣。（鄭子峰攝）

村超締造快樂足球文化 網絡爆紅引旅客慕名而來

之後主持再介紹貴州近年積極發展的鄉村體育文化「村超」，更成為內地和香港網絡熱話。「村超」全名是榕江和美鄉村足球超級聯賽，早在2023年9月，英格蘭足球超級聯賽與榕江縣村超管理中心簽署戰略合作協議，合力推動中國足球發展，比賽雖由村民組織，但同年5月13日一場「村超」賽事，卻意外在網絡爆紅，因球員來自各個民族，有青少年亦有中年漢，這種快樂足球的文化，成為貴州最具特色的運動文化，自此每年吸引大批遊客慕名而至觀賽，單是2023年的賽事，網絡瀏覽量已超過480億次。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

中國致力發展運動 全運會香港有份承辦

有關中國近年的運動發展，主持亦提到中國2022年在北京舉辦的冬季奧運會、以及每四年一度的「全運會」，當年冬奧是歷來最多香港代表參與，中國更以9金4銀2銅排名第3，創下歷年佳績。至於「全運會」將於今年11月舉行，香港會承辦8個競技比賽項目，分別在啟德體育園、紅磡體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、維多利亞公園及維多利亞港舉行。

主持最後以各地舉行的運動項目作總結，指出貴州的鄉村體育活動促進了地方經濟發展；北京冬奧提升了中國在國際體育舞台上的形象；全運會則全面推動體育文化的普以及經濟增長。

講座最後部分的提問時間，學生踴躍舉手發問。（鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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