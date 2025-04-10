《香港01》X HKtag學生講座　張詩翺分享AI最新發展及機械學習

人工智能（AI）不僅是科技界的未來，也將重塑各行各業的運作方式。香港科技創新促進組（HKTag）創辦人兼會長張詩翺表示，AI主要分為「弱人工智能」（Narrow AI）和「強人工智能」（Strong AI），人工智能的最終目標是讓機器能夠像人類一樣思考、理解信息，並作出合理的決策，而深度學習（Deep Learning）將會成為推動AI突破性進步的關鍵力量。



張詩翱同時是互聯網專業協會理事會成員，曾於英國深造四年，擁有逾20年於資訊科技界的工作經驗，並於電訊網絡、物聯網應用等領域有深厚的認識。

張詩翺與學生分享分享AI的最新發展及機械學習。

人工智能發展迅速 正探索實現通用型AI

人工智能是一種能夠模仿人類思維、理解語言並作出決策的技術，分為「弱人工智能」和「強人工智能」。張詩翺早前出席基督教香港信義會元朗信義中學的一個講座時表示，弱人工智能是目前最常見的技術，例如Apple的Siri，但只能用來解決特定問題；現時業界正在朝向「強人工智能」發展，這種技術能處理較複雜的決策，甚至與人類智慧相匹敵。他表示，人工智能的研究正不斷邁進，許多企業和研究機構都在積極探索如何實現通用型AI。

隨著生成式人工智能（Generative AI）技術的進步，AI甚至可以創作內容，例如撰寫新聞報道、生成圖片或影片。

張詩翺強調，儘管AI的應用範圍極為廣泛，同學們不應過度依賴人工智能工具。

以《香港01》為例分享AI應用 強調學生不應過度依賴AI

張詩翺以《香港01》為例子，指出人工智能有助新聞編輯團隊提高效率，例如自動化生成文章摘要、錯字檢測，甚至可以利用深度學習技術分析用戶反饋，調整新聞內容的呈現方式等。他同時強調，儘管AI的應用範圍極為廣泛，同學們不應過度依賴人工智能工具。雖然AI能夠輔助人類發展，但若果使用者本身不求進步，「AI都幫唔到你咁多」。

談及人工智能的最新發展，張詩翺表示，深度學習技術的突破是推動AI進步的關鍵，隨着大型語言模型（LLM）的發展，使AI在語言處理、影像辨識、醫療診斷、金融分析等領域展現卓越的能力。

雖然AI的技術發展一日千里，這項技術仍面臨幾大挑戰，包括數據偏見、幻覺現象、安全性及對就業市場的影響。最後，張詩翺鼓勵同學積極學習人工智能相關知識，了解其發展趨勢，並思考如何善用這項技術。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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