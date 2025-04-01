校園天地｜基督教培恩小學金蛇獻瑞添吉祥‧STREAM X中華文化日

毗連天水圍濕地公園的基督教培恩小學於2025年1月24日舉辦「金蛇獻瑞添吉祥·STREAM X中華文化日」。是次中華文化日結合了STREAM元素，讓學生動手做，實踐學校「寓學於樂」的精神，在探索中更深入地了解中華文化的博大精深。感恩香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園李安兒校長、天樂幼稚園暨幼兒園及雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園范秀芳校長、中華基督教會方潤華中學吳俊雄校長及陳偉道校董親臨學校擔任啟動禮的嘉賓，亦多謝多位家長義工到校支持和協助活動，培恩同心同慶賀，共慶安康添吉祥。（內容由基督教培恩小學提供）



（基督教培恩小學提供圖片）

金蛇獻瑞添吉祥開幕禮

開幕禮以豐富多彩的表演揭開序幕，師生齊觀賞精彩的變臉表演、學校中國舞校隊優雅的舞姿以及學生曼妙的古箏音色，讓大家感受到中華文化的魅力與精髓。這些表演不僅展現了傳統藝術的美，更讓每位觀眾沉浸於節日的氛圍中，欣喜迎接新春的來臨。

節日教育及STREAM DIY

學校致力推動價值觀教育和STEAM教育，是次中華文化日融合了品格教育和STREAM教育的元素，老師根據不同年級程度設計了多樣的主題活動︰一、二年級學生認識了古代玩具，並親手製作不倒翁，體驗古人的智慧；三、四年級學生深入了解中國傳統音樂，並製作撥浪鼓，感受音樂的樂趣與傳承；五、六年級學生學習了傳統服飾知識，認識物料與配色，並動手製作人偶，展現出中國服飾的美態。這些活動不僅增進了學生對中華文化的認識，弘揚中華文化，也激發了他們的探究能力、解難能力和創造力，並讓學生認識國家安全。

賀年攤位樂繽紛

本年度的攤位遊戲加入了STREAM元素，為學生提供了多元化的互動體驗，讓學生認識STREAM的科學原理和知識。當天活動包括異國彩繪、神機妙「船」、紙上印記、創意打印、剪紙賀年、漆扇藝術、墨畫飄香、古韻旗袍、百變古風、古秤新知以及花碼探索等多項精彩內容。每個攤位都各具特色、趣味十足，讓學生體驗中華文化。

（基督教培恩小學提供圖片）

菜餃鮮香滿培恩

「民以食為天」，文化日當天感謝學校由一班愛校愛生的家長組織「地球大管家」在老師的統籌下，把校園種植區所種出的白菜，為嘉賓、全校師生製成了美味且富愛心的餃子，滿足味蕾的同時，也令大家感受中華飲食文化的獨特魅力。

這次的基督教培恩小學舉辦的「金蛇獻瑞添吉祥·STREAM X中華文化日」在眾人的歡聲笑語中圓滿結束，為彼此留下一個難忘的回憶和文化印記。培恩全體師生祝大家整年身體健康!萬事勝意!笑口常開！

（基督教培恩小學提供圖片）

（內容由基督教培恩小學提供）

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