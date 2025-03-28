校園天地｜文物教育新範式——聖若瑟英文中學構建立體中國歷史課堂

當青銅器的紋理躍出課本，當陶俑的釉色映照千年文明，歷史教育便不再是紙上談兵。聖若瑟英文中學近年開設「中國歷史文物展示活動教室」，透過系統性整合複製文物與課程內容，打造「以物帶史」的教學模式，更獲鴻踪里捐贈歷代陶瓷、錢幣等珍品，為傳統歷史教學注入新動能。（內容由聖若瑟英文中學提供）



（聖若瑟英文中學提供圖片）

跨域整合的教學設計

學校突破傳統授課框架，將博物館教育理念移植校園。教室內陳列逾百件複製文物，從龍山文化黑陶到明清青花瓷，皆依時序編排形成歷史脈絡圖。教學團隊同步開發《文物裡的中國歷史》教材套，結合考評導向的探究任務，使歷史具體化。

學校特別與不同校外機構合作培育學生導賞能力。參與者除需完成專業培訓，更要向小學生、家長解說展品。這種「學習者即傳播者」的培育模式，成功使歷史知識從被動接收轉化為主動輸出。

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多維互動的學習體驗

學校更設置三類特色活動：

工藝實踐：透過掐絲琺瑯復原《千里江山畫》、模擬文物修復等工序，將藝術技法轉化為歷史認知載體。

跨科協作：與資訊科技科開發學習文物互動程式，聯同視藝科舉辦青銅器陶藝創作，結合圖書館開展甲骨文書法工作坊。

實地研學：組織學生到隋代回洛倉遺址考察，在洛邑古城進行漢服體驗，將歷史轉譯為空間記憶。

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教育成效的立體呈現

當學生親手拼接文物碎片，在10米深的古代糧窖前驚嘆先人智慧，歷史教育便實現從知識傳遞到文化認同的質變。這項創新實踐的價值，在於建構「可觸碰的文明記憶」。教師團隊將冰冷展品轉化為探究歷史的鑰匙，讓學生在修復瓷片裂痕時理解匠人精神，在臨摹甲骨文時體悟文字演進。當年輕世代從器物紋理讀懂文明密碼，中國歷史教育便真正實現了薪火相傳的使命。

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（內容由聖若瑟英文中學提供）

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