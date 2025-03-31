校園天地｜郭一葦中學獲授「大灣區STEM教育基地」　推動智能社區

東華三院郭一葦中學於3月21日榮膺「粵港澳大灣區STEM教育協同創新研究實驗基地」，成為全港少數獲此殊榮的學校之一。郭一葦中學以「學以致用」為核心，積極與社區合作，讓學生在實踐中體驗創新的力量，並通過跨界協作，探索教育與實際需求結合的新模式。是次授牌儀式由華南師範大學教育技術研究所所長李克東教授親臨主持。



典禮當日出席師生及嘉賓合照。（東華三院郭一葦中學提供圖片）

為過渡性房屋居民設計智能家居及社區裝置

郭一葦中學的STEM教育不僅局限於提升學生的學術能力，更注重將知識轉化為現實應用，解決社區真實問題。此次與信義會過渡性房屋「新田部屋」的合作，即是學校創新教育的一大亮點。校方介紹學生透過STEM教育中的「5EX模型」，結合設計思維框架，為居民設計了一系列智能家居及社區裝置，包括自動燈光控制系統、能源管理解決方案等，不僅改善了居民的生活便利，也為社區推動智能化、可持續發展提供了具體方案。

東華三院郭一葦中學於3月21日榮膺「粵港澳大灣區STEM教育協同創新研究實驗基地」。（東華三院郭一葦中學提供圖片）

李克東教授在活動中表示：「郭一葦中學的學生不僅是科技的學習者，更是創新的實踐者。他們的項目展示了如何將教育與社會需求相結合，這是STEM教育的真正價值所在。」

與此同時，同樣獲授牌的樂善堂余近卿中學則分享其聚焦於「魚菜共生系統」的研究成果，透過將環保理念融入課堂，為學生提供多元化的學習方向，並探索可持續發展的應用場景。

教師扮演引導與協助角色

不同於傳統的「教師主導」課堂模式，郭一葦中學將學生的創造力置於教育的核心地位。校方指出學生在參與「新田部屋」合作項目中，從居民需求的發掘到解決方案的設計，均以學生為主導，教師則扮演引導與協助的角色。

參與項目的學生表示，整個過程讓他們切實感受到學習的價值。「能夠看到自己的設計被採用，並為居民帶來便利，這是一種很大的成就感。」一位學生分享道。

文可為校長補充：「我們希望學生不僅學習如何使用科技，更重要的是學會如何用科技解決問題，並將創意融入日常生活，成為未來社會的創新驅動者。」

大灣區合作尋突破 香港學生融入國家發展

此次郭一葦中學獲授「粵港澳大灣區STEM教育協同創新研究實驗基地」，不僅標誌著其在創科教育上的成果獲得認可，也反映了香港教育界在大灣區合作中的主動性與探索精神。

校方未來將進一步深化與大灣區內其他機構的教育合作，早前更與南頭城學校南頭城學校作深度協作交流，推動資源共享及跨境協同，為學生提供更多實踐機會，讓他們更好地融入國家發展需求，成為未來創科產業的重要力量。

典禮當日教育局、大學、創科業界及區內小學也來支持參與。（東華三院郭一葦中學提供圖片）

文校長表示：「我們希望學生能在學校裡找到屬於自己的創新方向，同時成為國家創科發展的參與者和貢獻者。」隨著更多學校加入大灣區STEM教育合作，香港學生的創意與實力將在更大的舞台上展現，為國家創新驅動發展注入更多活力。

（內容由東華三院郭一葦中學提供）

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