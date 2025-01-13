《香港01》中華文化學生講座　婚嫁專家分享茶在中式婚儀的角色

婚姻是人生重要的里程碑之一，傳統中式婚禮更蘊含了婚儀文化的傳承，是華夏文化的其中一個重要部份，而茶在中式婚禮不同環節都是不可或缺的元素。 《香港01》早前邀請專業大妗有限公司總監羅勤芳（芳姐）為主講嘉賓，與學生分享中式婚嫁禮節，以及「茶」和中華婚俗的關係。



「三書六禮」時至今日演變成傳統中式「婚嫁六禮」

芳姐首先與學生分享，中國的傳統婚姻習俗禮儀的核心「三書六禮」：「三書」是指在整個婚嫁儀式中所用的文書，包括聘書、禮書和迎書。 「六禮」則是指由求婚至完婚的整個結婚過程，包括納采、問名、納吉、納徵、請期和親迎（迎親）。

她指出，「三書六禮」明確規範嫁娶的程序，讓雙方有禮可循；即使隨着時代轉變部份禮節如納采、未必適用，但現時傳統中式婚嫁依然保留部份傳統精粹，例如過大禮、搬嫁妝、安床、上頭、迎親、回門等婚俗。

《香港01》早前邀請專業大妗有限公司總監羅勤芳（芳姐）為主講嘉賓，與學生分享中式婚嫁禮節，以及「茶」和中華婚俗的關係。

中式「婚嫁六禮」茶在每個環節扮演重要角色

芳姐繼而指出，現時中式的「婚嫁六禮」，每一個環節茶都扮演重要角色，是婚嫁中不可或缺的元素。以過大禮為例，一般會在婚禮前一至兩個月舉行，男家會前往女家下聘禮正式提親。當完成過大禮儀式後，新娘會向男家親友敬甜茶迎客。

在其他婚俗儀式中，茶亦扮演重要角色。例如在女方父母會為女兒預備嫁妝，在「搬嫁妝」儀式前，待嫁女兒會為父母敬上一杯感恩茶，祝福父母身體健康。在上頭儀式完成後，新郎新娘亦會向父母敬上一杯感恩茶，答謝父母對二人的支持和愛護。

至於另一重要時刻迎親過門當日，新郎新娘亦會逐一向父母和長輩敬茶，又稱為「改口茶」、「大堂茶」，喻意新郎新娘身份改變後需改換稱呼，日後為家族開枝散葉、兒孫滿堂。

芳姐總結稱，在傳統中式婚俗，茶扮演著重要角色，在不同環節中透過奉茶、敬茶，讓新郎新娘向父母表達謝意和敬意，也喻意男女雙方家庭接納一對新人，一對新人正式加入雙方家庭。

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