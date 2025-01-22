《香港01》中華文化線上講座　介紹嶺南文化　剖析港人北上消費

香港不少傳統文化習俗都深受嶺南文化影響，《香港01》早前舉行了一場國民及中華文化線上家長講座，並由旅遊飲食組副採訪主任羅俊文主講，深入淺出講解嶺南生活文化，同時剖析近年北上消費浪潮。



嶺南文化影響香港深遠 從非遺至樓宇建築

講座開始羅俊文先介紹何謂嶺南文化，因中國沿海港口多，致令經濟佔重要席位，對香港文化發展影響深遠，當中最為人熟悉的包括中秋節大坑舞火龍、長洲太平清醮、盂蘭勝會等非物質文化遺產，都反映了嶺南原鄉民俗文化如何糅合當地元素。

羅又提到，不少港人信奉的黃大仙（黃初平），事蹟原來最早記載於東晉葛洪的《神仙傳》，從東晉至民國，以道教神仙、救病之神及晴雨之司的形象出現，早期只在浙江金華一帶流傳，其後再傳入嶺南，至清末盛行於廣東地區。另外，羅指出唐樓建築，是於19世紀先在嶺南地區流行，當中混合了南方建築風格和西方建築風格，之後再影響到廣州、香港和澳門等地區的樓宇設計。

北上消費成風 分析現今內地與本港生活文化大不同

之後，羅分析近年北上文化，相信最大原因是內地性價比高、服務的質素、選擇多元化，如美式大型超市在深圳開張，便吸引逾千名港人打蛇餅排隊。他又稱，現時最受港人歡迎的北上活動，是到室內遊樂場，如滑雪、騎馬、配備按摩椅的戲院及卡拉OK等。

不過，從疫後演變至今，港人北上風潮已不單是食、買、玩，有人甚至連坐月、擺酒、洗車至將來養老，都考慮全面北上。最後，羅提到中港生活模式大有不同，以支付款模式為例，內地基本上已全面使用手機支付，若有意北上宜先申請內地電話號碼，會比較方便及暢順。

《香港01》旅遊飲食組副採訪主任羅俊文

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