《香港01》國民教育學生講座　區議員梁思韻談基本法頒布歷史

《基本法》與市民日常生活息息相關，學生認識《基本法》有助培育他們正面的價值觀和態度。適逢每年4月4日是《基本法》頒布紀念日，早前《香港01》邀請菁英會副主席、觀塘區議員梁思韻，為保良局王賜豪（田心谷）小學向學生講解《基本法》的歷史背景。



梁思韻向學生講解《基本法》的歷史背景。

梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，身兼多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

梁思韻首先介紹香港回歸的歷程，她由清朝政府被迫與英國簽署一系列有關香港的不平等條約說起，包括1842年《南京條約》割讓香港島、1860年《北京條約》割讓九龍半島南部，以及1898年《展拓香港界址專條》租借新界。

後來中英兩國於1982年開始就香港前途展開談判，最終在1984年簽署《中英聯合聲明》，確定中國政府將於1997年7月1日恢復對香港行使主權，並於當日成立香港特別行政區，實施《基本法》，標誌着「一國兩制」的正式落實。

梁思韻向學生講解《憲法》與《基本法》的關係，其間學生踴躍回答問題。

《憲法》如校規 《基本法》是班規

梁思韻其後與學生分享《憲法》與《基本法》和《港區國安法》的關係，並以校規與班規為比喻助學生理解，形容《憲法》相當於校規，而《基本法》和《港區國安法》則相當於班規。由於班規是根據校規制訂，當校規與班規有衝突時，校規會凌駕於班規。

她隨後引用《憲法》中的相關條文，包括第三十一條與第六十二條，說明全國人民代表大會依法制定《基本法》的憲制依據。她又提及《基本法》第一章第一條：「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，進一步強調香港與國家之間的憲制聯繫，以及中央與香港之間不可分割的關係。

最後，她鼓勵學生以《基本法》頒布紀念日為契機，加深了解國家與香港關係，提升國民身份認同與法治知識。

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