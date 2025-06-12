《香港01》學生國民教育講座　律師羅天恩談國家安全的重要性

本港中小學推行國安教育，有系統地讓學生從小建立國家安全觀念，以及共同維護國家安全的意識和責任感。律師羅天恩早前到港大同學會小學與學生分享國安教育，她向學生深入淺出講解「一國兩制」及做好國家安全教育的重要意義。



羅天恩律師向學生講解「一國兩制」。（黃寶瑩攝）

羅天恩律師是清華大學憲法學博士，亦是香港城巿大學法學院博士後研究員。

羅天恩律師由「什麼是國家」作為切入點，讓學生認識一個國家組成的基本概念。她亦從歷史角度出發，引用鴉片戰爭與《南京條約》的背景，引導學生理解香港與中國的歷史聯繫，以及《基本法》產生的歷史背景。

引鄧小平及習近平言論 證中央對「一國兩制」的堅持與承諾

在講解「一國兩制」時，羅天恩強調中央政府對香港擁有主權，香港則根據《基本法》實行高度自治。她引用鄧小平及習近平的言論，說明中央對「一國兩制」的堅持與承諾，國家授權香港特區擁有高度自治權。

羅律師向學生講解「一國兩制」。

對於香港的高度自治，羅律師進一步解釋，特區政府擁有行政管理權、立法權及獨立的司法權，包括終審權，並強調《基本法》第12條及第4條保障了香港市民的人身自由、言論自由、新聞出版自由、結社自由及財產權等基本權利。

維護國家安全是每位國民的責任

談及國安教育，羅律師指維護國家安全是每⼀位國⺠的責任。她列出《⾹港國安法》所涵蓋的四項主要罪⾏，包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪及勾結外國勢⼒罪，並強調《基本法》保障了⾹港市⺠的⼈身⾃由、⾔論⾃由、新聞出版⾃由、結社⾃由及財產權等基本權利。她亦向學⽣談及國旗和國徽是國家象徵，以及引⽤《國旗及國徽條例》，說明法律對國旗和國徽使⽤的規範。

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