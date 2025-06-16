《奮青樂與路》音樂劇連結品格教育　盼學生先學做人再學做戲

由演藝進修學院主辦、利希慎基金贊助的原創音樂劇《奮青樂與路》4度重演，今年8月22至24日，將在香港文化中心大劇院載譽上演4場。​高世章、岑偉宗、莊梅岩等頂尖班底聯手年輕創作人攜手制作，參演學生透過專業的音樂劇排練及演出。



有別於一般音樂劇，《奮青樂與路》以「4D品格教育」為核心，讓學生從中學習和經歷紀律、奉獻、發現、喜悅四大元素，培養學生品格協助思考未來，而每次排練後更設有「深情對話」讓學生分享所思所想。有學生在過程中，學會將焦慮轉化為動力，也有在校內被視為異類的學生在過程中重拾自信。



《奮青樂與路》由頂尖班底聯手年輕創作人攜手制作，參演學生透過專業的音樂劇排練及演出過程中，學習品格教育及生涯規劃，助力青年成長。（演藝進修學院提供圖片）

《奮青樂與路》2025故事大綱，講述反叛中學生如何用音符，譜寫屬於自己的奮鬥樂章，從「憤青」到「奮青」的成長物語。

今年突破以往僅限特定學校招募的慣例，首次開放公開報名，旨在發掘更多具潛力的學生。主辦方從來自全港49間學校的200份申請表中層層篩選，最終選出約40位學生，獲得台前公演的珍貴機會。

主辦方表示，選拔過程分為多個階段﹕首先根據學生呈交的個人資料及影片進行初選；通過篩選的同學需參與線下表演遴選；入圍學生進入選角訓練營，接受專業培訓。最終主創及製作團隊綜合評估學生的表現，完成選角及最終遴選。

《奮青樂與路》音樂劇以「4D品格教育」為核心。透過紀律（Discipline）、奉獻（Dedication）、發現（Discovery）、喜悅（Delight）理念，將舞台化為青少年成長的舞台。

學做戲先學做人 深情對話引領思考發現自我

音樂總監黃以禮常提醒學生「打開耳朵」，既要聽見自己的聲音，也要融入團隊和聲。這不只是歌唱技巧，更是培養責任感的契機。他指出，「學戲先學做人，要告訴他們正確的價值觀，要有團體精神和嚴謹的紀律，例如有沒有做好自己部份？是否全情投入發揮角色等等」。

音樂劇《奮青樂與路》音樂總監黃以禮常提醒學生「打開耳朵」，既要聽見自己的聲音，也要融入團隊和聲。（演藝進修學院提供圖片）

跳出手機屏幕 在舞台上的自我覺醒

導演張月盈觀察到，許多學生對表演的想像停留在「手機拍Reels短影片」，直到站上專業劇場，在舞台上要與燈光、音樂、劇情各方面融合，能體會到異性。「學生平日喜歡唱K或拍跳舞短視頻都是自導自演，但踏上面對過千名觀眾的舞台的勇氣是另一回事，是即時且充滿現場張力的，面對真實觀眾即時反應，和自拍跳舞的輕鬆感完全不同，所感受到的喜悅亦會有分別。」

音樂劇《奮青樂與路》的導演及編舞張月盈稱，每次排練後都會有「深情對話」環節。（演藝進修學院提供圖片）

此外，每次排練後都會有「深情對話」環節，導師團隊以「你為什麼站在這裡」等提問，引導學員探索初衷。張導演指，曾有一名新來港學生曾因熱愛舞蹈被校內同學視為異類，在反覆交流中幫助她在找到方向及喜悅，讓年輕人找到比掌聲更珍貴的自信。

演藝進修學院總經理嚴翠芳。（金敏琍攝）

幕後崗位生涯規劃 擴闊出路

除了40名台前演員，團隊亦招幕了50位學生從事幕後崗位。演藝進修學院總經理嚴翠芳表示，曾帶學生參觀劇院後台，見識幕後的真實場景。又邀請業界導師主持工作坊及與學生分享入行途徑，擴闊將來出路。

後台是每一場精彩表演的重要支柱，幕後製作團隊與學生舉行工作坊，為日後有意報讀演藝學院舞台及製作藝術的學生提供了實用的資訊。（演藝進修學院提供圖片）

共融舞台照亮獨特光芒

是次台前演出學生背景多元，涵蓋本地生、非華語學生、新來港及視障青少年。並邀請了心光學校老師親自指導如何引導視障夥伴走位，學生彼此之間建立了默契和關懷，這種互相扶持的精神，正是《奮青樂與路》最珍貴的地方。

來自加拿大神召會嘉智中學中五級的朱泳怡是菲律賓裔非華語學生，今年是她第二次參與《奮青樂與路》。她為了背熟中文歌詞，每天放學反覆練習上百次，她表示即使在篩選過程中未能入選，努力也不會白費，笑著說：「至少我認識了很多朋友，以及學習了很多專業唱歌跳舞技巧。」

3位來自不同中學及背景的學生報名參與音樂劇《奮青樂與路》演出。左起為何津言、汪亭亭及朱泳怡。（金敏琍攝）

迦密愛禮信中學中三年級學生何津言是首次參演，他坦言排練過程雖然累，但卻能找到當中喜悅。「整件事很團結很有靈魂，平日讀書再努力，成績都屬於自己，但一起共同玩這個表演的時候，表演是屬於大家，靈魂是一體的，好難得。」

德蘭中學中四學生汪亭亭坦言，在過程中曾一度對篩選感到憂慮，甚至失眠，後來經過與導師傾談後，讓她學會將焦慮化為行動。「與其擔心做唔到，不如先專注在自己可以改變的東西，自此心態就轉變了，即使未能入選，但我已盡了自已努力。」

視障學生4度參與 音樂劇成生命轉捩點

楊恩華是一位先天視障的二胡演奏家，今年是他第4次與《奮青樂與路》結緣，舞台的經歷成為他生命轉捩點。

他憶述曾需要在快速移動的舞台上狂奔，但團隊會化身人體導航帶他及其他視障者衝破黑暗，這份信任讓他將恐懼化為動力，堅定了「沒有不可能」的信念。

楊恩華稱，團隊熱情與觀眾的笑聲讓他明確了人生方向，「以前覺得視力是最重要，但經歷幾次音樂劇訓練後，讓我知道帶給別人快樂的能量更重要。」

楊恩華在心光學校畢業後，亦跳出舒適圈，不僅考入香港演藝學院，現修讀本科四年級，獲利希慎獎學金資助其大學課程。他更創新融合二胡與楝篤笑表演，及成為地水南音非遺傳承人。

《奮青樂與路》2025門票在6月10日開始，在城市電腦售票網有售 。