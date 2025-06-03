台山商會學校每年250萬增聘外籍教師　全方位英語學習媲美直資

自主學習近年已成為趨勢，面對科技迅速發展，活動教學模式提升了學生的求知慾和學習動機。屯門台山商會學校向來以Happy School見稱，除反傳統取消小一考試，又大幅減少功課，讓學生成為真正學習的主人；為進一步實踐兩文三語教學，辦學團體香港台山商會將於下學年起，每年投放250萬元聘請多名外籍教師，全方位塑造英語環境，小一至小三所有班別均推行本地教師加外籍教師的雙班主任制，目標是在2年內加強學生英語的聽、說、讀、寫能力，增加國際視野和多元發展。



屯門台山商會學校下學年起，每年投放250萬元聘請多名外籍教師，全方位塑造英語環境。（鄭子峰攝）

台山商會學校的雙子校舍佔地6,806平方米，彩虹色調的外牆格外搶眼。（鄭子峰攝）

學校現時聘有3名外籍教師，期望來年8位外籍教師可塑造全方位英語環境，2年內大幅提升學生英語水平。（鄭子峰攝）

世界局勢多變為學生增值 學好英語迎接全球化時代

台山商會學校校長湯敏儀，自本年上任後決意要淡化盲目催谷和比較文化，期望創建一個開放、尊重和互動的學習環境，鼓勵學生主動探究知識，掌握自己的學習節奏和方向。學校位處大興邨，採用雙子校舍設計佔地6,806平方米，設備媲美直資學校配套，擁30多個課室及20多個特別室，包括2個中央圖書館、禮堂、操場、ICT室、英文室、視藝室、音樂室和活動室，並有中華文化室、STEM Room、生態園和遊樂室等。

台山商會學校設有2個中央圖書館，下學年將大量增購英文圖書，讓學生從閱讀至課堂都能隨時接觸英語。（鄭子峰攝）

校內的STEM Room配套媲美直資學校，由編程訓練到機械人組裝都一應俱全。（鄭子峰攝）

台山商會學校特別設有生態園，內有蜥蝪及倉鼠等小動物，藉以培養學生同理心及責任感。（鄭子峰攝）

校內的電腦室配備先進，設計富時代感，電腦數量足夠予每名學生使用，毋用輪候。（鄭子峰攝）

學校辦學團體香港台山商會教育主任梁海明博士認為，教育局來年擬削減公營中小學撥款，但學生福祉向來是我們首要考慮，而且香港既是國際金融中心，現時又面臨多變的世界局勢，更應在逆勢中擴大資源，好好裝備學生，以應付未來挑戰，迎難而上。

他指自己不時會到學校跟學生一同午膳，了解他們的想法，又會分享自己當年在美國加州理工學院留學，因英語不夠好鬧出的笑話。曾有學生問他「何謂人生的意義？」他會向學生解釋最重要是能發揮所長，所以讀書時要先找到自己的路向、自己的興趣，創造自信人生。

香港台山商會教育主任梁海明博士認為，面對未來多變的世界局勢，更應在逆勢中擴大資源，故每年增撥250萬給台山商會學校增聘外籍教師，隨著將來班數增加，會投放更大資源，以裝備學生應付未來挑戰。（鄭子峰攝）

學生如海棉應盡量供給 可自由選擇溝通語言

梁表示，學校一直推動兩文三語教學，中文科以普通話教學成效正面，但現時學校只有3位外籍英語教師，未能為學生營造理想的英文語境，故6年前辦學團體已開始構思增撥資源。現時決定每年增撥250萬元予學校，增聘多5位外籍英語教師，期望學生自小學好英語，早著先機迎接全球化及人才流動的時代。

「我哋唔係要學生放棄母語，學校亦無規定學生要講邊種語言，他們可以自由選擇。」語言能力是通向世界的一道鑰匙，梁指不少直資及國際學校都會讓學生學習3至4種語言，但校內學生大多來自基層，實在無法負擔額外學習開支，學校一個決策，或改變他們的未來。梁強調不要小覷小朋友的學習吸收能力，正如「星之子」陳易希都是台山商會學校的畢業生，當年無人可預料到他長大後的成就。

台山商會學校的學生都很享受上外籍教師課，認為氣氛輕鬆又可學到英語。（鄭子峰攝）

1+1雙班主任制學生英語進步神速 舊生感激培育激發動力

湯校長補充，本學年已率先在小一試行本地及外籍英語教師的「1+1」雙班主任制，讓學生在課堂以外有更多運用英語的機會。短短半年，小一學生明顯已能掌握日常英語對答，成效令大家喜出望外，故未來會將「1+1」雙班主任制推廣至小一至小三，全面提升學校英文語境。「最近一位畢業多年的舊生提到讀小學係佢人生最開心的日子，當年老師無強逼佢讀書，反而激發他在小學時期自學電腦，繼而一直進修，令佢成為NASA嘅電腦工程師。」

學校很鼓勵學生多閱讀英文圖書，學生亦可在小息及午膳時到英文室找外籍教師聊天，增加運用英文的機會。（鄭子峰攝）

湯校長提到自己第一天成為教師，已抱著讓學生開心學習的宗旨，又稱下學年增加英語外籍教師，會集中為學生提供多元化的沉浸式活動，例如增購英文圖書、設立英文咖啡廳、英文營、每月舉辦國際文化日及節日同樂日等，務求學生透過日常持續學習，打好根基。她舉例，之前曾舉辦名為「Odd Socks Day」活動，學生可穿著任何顏色及款式的襪子回校，然後在課堂上以英語向同學介紹自己的襪子，訓練學生英語會話能力，同時亦學習包容接納別人，是「寓學於樂」的好例子。

外籍教師混合不同學科學習 塑造全方位英語環境

台山商會學校英文科組長林宇欣指，新學年增聘外籍英語教師後，會加強跨學科協作，讓學生透過視藝、體育科也能學習英語。（鄭子峰攝）

來自阿聯酋的Jack認為創造語境可令學生進步更快，他喜以遊戲形式進行課堂。（鄭子峰攝）

台山商會學校3位外籍英語教師分別來港任教2至5年，對學校將增聘外籍教師，各人都表示十分期待，並認同學校採取Happy School教學模式，有助啟發學生潛力。來自阿聯酋的Jack認為，良好語境會有助學生進步，故平日喜在午膳及小息和學生聊天，讓他們在輕鬆氛圍下學習，課堂則會用遊戲方式教學。

來自巴基斯坦的Wania指香港讀書壓力大，她會利用平版電腦增加互動，鼓勵學生放膽嘗試。（鄭子峰攝）

來自新加坡的外籍英語教師Herisca會了解學生學習難點，著重教學內容的實用性。（鄭子峰攝）

來自巴基斯坦的外籍英語教師Wania則表示，學生能力各有不同，她會根據能力來設計課程，並利用平版電腦增加互動，鼓勵學生放膽嘗試。來自新加坡的外籍英語教師Herisca會了解學生學習難點，著重教學內容的實用性，例如透過日常對話及常用物品等，助學生學習實用的英文詞彙，亦期望激發學生的學習興趣。