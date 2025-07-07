校園天地｜跨學科學習　以生涯規劃培育全人發展

位於沙田瀝源邨的聖公會主風小學，多年來透過推動全校跨學科學習，綜合運用不同學習領域的學科知識、生活認知與技能，讓學生全面發展共通能力、探究思維和終身學習的能力。學校整個教學團隊擁有豐富的課程設計與實踐經驗，多次獲教育局及學與教博覽邀請分享教學成果。 (內容由聖公會主風小學提供）



同學為自己的企業攤位作最後衝刺。（聖公會主風小學提供圖片）

從長幼共融到企業博覽 深化跨學科實踐

學校每年均設主題學習日，不同年級的學生以不同主題進行探究學習活動，去年，高小學生以《長幼共融樂繽紛》為主題，舉辦高年級跨學科學習活動，學校請來專業的活動策劃公司為學生進行培訓(附圖)，讓五、六年級學生透過策劃表演、攤位遊戲及採訪長者，實踐團隊協作與社會服務精神。透過服務學習讓學生能體悟「老吾老以及人之老」這句中華經典名句的道理，同時亦體現團結及孝親等價值觀。因應活動的熱烈迴響，學校本年度進一步策劃更全面的跨學科學習活動，讓學生在真實情境中深化技能與價值觀。

沙主企業博覽 培育未來企業家

2025年4月底，學校成功與賽馬會成長「機」地計劃合辦舉行為期三天的「沙主企業博覽」主題學習活動，活動以「眾志圓夢 × 服務社群」為核心，讓同學們分組成立以服務大眾為目標的「企業」，透過「同理心地圖」鎖定服務對象，當中從設計產品、制訂營銷手法、進行產品推廣，學生們均全程參與其中。

學生兼任即時翻譯。（聖公會主風小學提供圖片）

博覽會當天，學校邀請了80多位家長，以及來自各界的嘉賓，包括社會賢達、商界精英、教育局官員、贊助方代表及沙田區多位議員等蒞臨現場分別擔任消費者與投資者，機會難能可貴。同學們化身推廣員，運用兩文三語向嘉賓和家長推介其「企業」、服務或產品，並透過籌募「資金」和商談「入股比例」，競逐「最佳企業」的榮譽。

活動中，家長及嘉賓們仔細聆聽各組同學對其產品和服務的介紹，還給予許多寶貴建議。學校期望透過這種主題式學習，培養同學的「企業家精神」，並以模擬投資與評審環節，讓學生體驗真實商業運作，提升溝通與解決問題能力，從而提升他們對生涯規劃的認知。

校友曾耀輝博士（前排右）為師弟妹點讚。（聖公會主風小學提供圖片）

STEAM教育結合生命教育 啟發成長型思維

其實，學校一直積極推動STEAM教育，早於3年前透過跨學科協作，將科學、科技、工程、藝術及數學知識融入生命教育中。就此，學校設立了「主風集團有限公司」情境，讓學生模擬擔任產品研發員、品質保證員及推廣員等角色，從設計、製作到測試產品，培養解決問題的能力與成長型思維(Growth Mindset)。

活動中，學生需設計具社會價值的產品，例如「逃生指示燈」、「低頭族過路安全燈」及「垃圾水位提示燈」等，並透過視藝科與常識科的協作，學習繪製具解釋功能的設計圖。學校還引入品質保證的概念，讓學生認識產品測試的重要性，從中培養責任感、同理心及尊重他人等價值觀和態度。此外，學生在中文科老師的指導下，學習準備有說服力的講稿，掌握數字說明與舉例論證等技巧，並透過個人短講和海報設計等形式進行產品推廣，在網上平台上與全班分享，同儕互學互評，全面提升表達能力與自信心。

跨學科課程－「主風集團」學生作品。（聖公會主風小學提供圖片）

以生涯規劃為主線 自然連繫多個學科與生活

黃世華副校長指出，學校高度重視「成長型思維」的培育，引導學生將挑戰視作學習契機，在探索過程中實現自我成長。校方深信，唯有透過活動教學的方式，能有效培育學生的創新思維能力，同時幫助學生構建積極的人生態度與價值觀，為未來發展打好根基。因此，學校持續推動一系列進階式跨學科實踐活動，將學術知識與生涯規劃自然融合。這些實踐不僅激發學生潛能，更成功將價值觀教育、企業家思維與實務技能有機融合，創造出獨具特色的校本學習模式，以全校參與模式展現校本跨學科課程設計的卓越成果。

「沙主企業博覽」大合照。（聖公會主風小學提供圖片）

(內容由聖公會主風小學提供）

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