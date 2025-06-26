校園天地｜無處不學 知行合一　可藝中學體悟文化與自然共生之道

學問之道，不囿於方寸講堂。可藝中學近百師生近日走進延伸校園——嗇色園何東夫人醫局生態研習中心，開展一場深度研學。師生穿梭歷史建築與濕地生態之間，從斑駁磚瓦窺見文化傳承之妙，於阡陌稻香領悟永續發展之要，體現格物致知的教育真諦。 (內容由嗇色園主辦可藝中學提供）



是次活動令學生既見築可載道的文化厚度，亦識民胞物與的環保擔當。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

中西合璧 古築新建

這座二級歷史建築前身為新界早期鄉郊診療所，經嗇色園匠心獨運，建築堪稱東西交融的典範——西方藝術與工藝風格的紅磚煙囪與灰牆基座，與中式雙筒瓦頂、飛簷翹角相映成趣，恰如和而不同的哲思具現。學生在「醫局故事展館」中，見證修舊如舊的活化智慧，更悟繼往開來的文化使命。

東西交融的典範——嗇色園何東夫人醫局生態研習中心。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

耕讀傳家 生生不息

移步農業縮影區，師生親執耒耜，辨百草、耘菜畦，體味「鋤禾日當午」的農耕智慧。中藥園圃以《本草綱目》為藍本，有機菜田則踐行取之有度的古訓。有學生言：「方寸之地，竟藏天地大觀」，正是一花一世界的生動詮釋。

濕地觀生 萬物有靈

毗鄰的塱原濕地更為天然課堂。鷺鳥翩躚於蘆蕩，濕地植物依水而生，學生手執記錄冊，領略鳶飛魚躍的生機盎然。生態專家以竭澤而漁為戒，闡釋保育的重要性，激發學生對環境議題的關注與責任感，為日後在環境保育及可持續發展的學習奠下紮實基礎。

鷺鳥翩躚於蘆蕩，濕地植物依水而生，學生手執記錄冊，領略鳶飛魚躍的生機盎然。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

潤物無聲 寓學於樂

是次活動令學生既見築可載道的文化厚度，亦識民胞物與的環保擔當。欲立環保之志，先培山水之情，這次探索，正是公民教育的活教材。學校將繼續開拓這類寓學於樂的體驗。

（內容由嗇色園主辦可藝中學提供）

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