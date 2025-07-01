校園天地｜聖公會李炳中學辦STEAM比賽　電容定翼機點燃創科夢

聖公會李炳中學一直秉持「積極探索，努力實踐」的辦學宗旨，致力推動STEAM教育。為慶祝創校40周年，學校與香港新一代文化協會攜手合作，於2025年5月17日舉辦「全港小學STEAM科技創新邀請賽」。比賽雲集了全港九新界共31間小學的STEAM精英，組成77支參賽隊伍參加。場面空前盛大，比賽氣氛非常熱烈。

（內容由聖公會李炳中學提供）



（聖公會李炳中學提供）

聖公會李炳中學一直秉持「積極探索，努力實踐」的辦學宗旨，致力推動STEAM教育。為慶祝創校40周年，學校與香港新一代文化協會攜手合作，於2025年5月17日舉辦「全港小學STEAM科技創新邀請賽」。比賽雲集了全港九新界共31間小學的STEAM精英，組成77支參賽隊伍參加。場面空前盛大，比賽氣氛非常熱烈。

學校聯同香港新一代文化協會籌辦是次比賽，旨在將「科教興國」的理念具體體現，為本港小學生提供一個發揮創意的舞台，激發同學對科學和科技的興趣，培養他們的創新思維和實踐能力，為國家的未來培養更多的科技人才。是次比賽主題為「飛行器的設計與控制」。參賽隊伍須以三人一組，在限時內製作電容定翼機，當中包括組裝飛機、設計外觀及調試飛行。

在比賽的準備階段中，學生需要共同設計及裝飾定翼機的外觀。組裝飛機後，需要經過不斷的試飛，運用科學原理掌握空氣動力的特性，找出動力的最佳位置，從而組合或改裝不同的機翼。在飛行實驗中，學生需要持續觀察及分析定翼機的飛行狀態，並與隊員商討修正或改良方案，務求調試出飛行距離最遠、速度最快，而且外觀設計最佳的定翼機。

在比賽階段中，參賽隊伍需要派出一名隊員，在邊線長16米及寬4米的長方形比賽場地中飛行兩次。大會將紀錄隊伍的最佳飛行距離及速度。比賽不但充份發揮學生的創意及解難能力，而且啟發學生探究及實驗等科學精神。

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香港新一代文化協會總幹事蘇祉琪博士擔任是次比賽頒獎典禮的主禮嘉賓。洪澍校長和蘇祉琪博士共同擔任「最佳外觀設計獎」的評審。洪校長欣賞參賽隊伍的整體表現，無論是在電容定翼機設計、測試，還是團隊合作方面，都展現了卓越的能力和無限的潛力。蘇博士則勉勵學生多參加不同類型科技創新比賽，持續探究、不斷創新，成為具備探究精神的本地創科人才。

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為了籌備是次比賽，學校早於2025年2月15日開辦「電容定翼機」製作工作坊，邀請31間參賽學校，共超過二百名小學生參加。工作坊由學校STEAM教育統籌組林嘉嘉主任親自教授，講解電容定翼機的製作步驟，並由小學生親手製作，小學老師和中學學生大使從旁協助。隨後，小學生可以帶著親手製作的飛機進行試飛。透過這次工作坊，讓學生初步認識電容定翼機的構造和原理，並將學到的科學知識和製作步驟加以融會，將寶貴的經驗帶到正式比賽。

經過一輪激烈的比賽，以及讓人鼓舞的頒獎典禮後，「全港小學STEAM 科技創新邀請賽」在小學生的歡聲笑語及熱烈的掌聲下完滿結束，也為聖公會李炳中學四十周年校慶，添上動人的註腳。

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