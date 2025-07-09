校園天地｜譚李麗芬中學跨學科連繫社區　深化友善社區學校

中華基督教會譚李麗芬紀念中學本著「學校即社區」的理念，積極提供參與社區學習的機會藉以培育學生成長。本學年，學校以「1.5公里體驗式學習圈」的策略推動發展「友善社區學校」，把社區變成教室，邀請長者參與課堂活動，讓學生於真實情景中透過跨學科學習建立關懷社區的價值觀。學校重視「體驗式學習」——學生親身參與、深入觀察，透過實踐與反思，把知識轉化為行動力。從走進社區、接觸人群，到思考如何回應社會需要，學生一步步成為有同理心、有承擔的社區參與者。

（內容由中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）



（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

在公民、經濟與社會科的課堂中，學校以「人與人之間的連結」為切入點，邀請長者參與閱讀與討論活動，與學生一同探討代際關係與多元社會的課題。跨代對話打破年齡隔閡，學生從長者身上聽見人生智慧，從中學會尊重不同聲音。公民、經濟與社會科科主任何樹顯助理校長指出：「真正的公民教育，應善用社區情境，讓學生思考自己的社會角色與承擔，並將學習還給學生自己。」

旅遊與款待科通過協作將人際互動的學習體驗延伸至社區，引導學生以專題研習的方式設計「老幼旅行團」，教師安排長者走進課堂，分享他們的旅遊經驗和需要，並為學生設計的行程提供寶貴回饋。這種跨代互動讓學生深入了解不同年齡層旅客的實際需要，認識銀髮經濟對與全球旅遊的關係，並從服務對象的角度培養同理心。活動不僅提升學生在行程規劃中的創意與協作能力，還增強他們的自信心，學會清晰表達想法並重視團隊合作。旅遊與款待科主任郭琛兒老師表示：「這項體驗讓學生真切體會以人為本的服務精神，同時把課堂連結至社區，加強對所屬社區的歸屬感。」

同樣以社區為教材，經濟科引領學生走進紅橋社區，觀察本地商戶，分析市場結構與界外效應，將課本理論應用於真實生活。學生不僅掌握知識，更開始意識到社區中的經濟議題，學會用經濟角度解讀社會現象。而在視覺藝術科中，邀請長者教授水拓畫等傳統工藝，學生再將所學帶到區內小學教授，實踐「以學帶教」，延伸學習成果，也建立起跨校、跨代的連結。

這一連串以人為本、以社區為場景的跨學科學習經歷，最終匯聚於本校的重點發展項目：「社會創業教育」之中。學校鼓勵學生從社區學習當中找出生活中的「痛點」，再運用設計思維與創意思考，構思出創新方案，於年終作出匯報與展示。經濟科科主任劉冠亨博士指出：「數據顯示學生投入程度大大提升，他們學會將人工智能工具融入社會創新構思，不只想點子，更嘗試解決真實問題，這正是友善社區學校的未來方向——讓學生成為社區改變的參與者與創造者。」

（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

展望未來，中華基督教會譚李麗芬紀念中學將繼續以「友善社區學校」為核心，結合「1.5公里體驗式學習圈」的策略深化跨代連結，既與學科融合又強調創新實踐，並與時並進加入人工智能與設計思維等工具，推動社會創業教育。

學校相信，透過真實的社區參與與創意思維訓練，可提高學生掌握未來所需的核心能力——同理心、行動力、解難力與創新精神，成為具備全球視野與在地承擔的未來公民，為社區與社會創造價值。

（內容由中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

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