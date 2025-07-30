《香港01》X HKtag學生講座　張詩翺分享AI最新發展與網絡安全

人工智能（AI）迅速發展並廣泛應用於各行各業，但與AI應用同時而來的還包括私隱洩露、資訊失真及職業轉型等風險。香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長張詩翺在一個學生講座上表示，人工智能是一種強大且多功能的工具，應用範疇涵蓋醫療、金融、教育以至新聞傳媒等多個領域，而AI的發展也伴隨倫理、偏見與技術失業等潛在風險，他建議同學應積極關注人工智能的發展， 學習如何利用AI提升學習和工作能力。



張詩翺表示，人工智能是一種強大且多功能的工具，應用範圍廣泛。

張詩翱同時是互聯網專業協會理事會成員，曾於英國深造四年，擁有逾20年於資訊科技界的工作經驗，並於電訊網絡、物聯網應用等領域有深厚的認識。

人工智能是一種能夠模仿人類思維、理解語言並作出決策的技術。張詩翺早前出席新界西貢坑口區鄭植之中學一個學生講座時表示，AI的目標，是讓機器具備理解與處理信息的能力，從而作出理性思考與決策，模擬人類行動，而這項技術正改變世界各行各業的運作模式。

生成式AI應用廣泛 有圖未必有真相

張詩翺強調，在AI時代有圖不等於有真相，呼籲學生要學會查證不同資訊來源。

談及AI的最新應用趨勢，張詩翺提到生成式AI的興起，特別是在圖像和影片製作方面的應用越來越普遍，能夠生成極為逼真的圖片與影片。因此，他強調「有圖不等於有真相」，呼籲同學「唔好見到就相信」，要學會查證不同資訊來源。

勿隨意上載個人資料

除了技術進步，張詩翺亦不諱言AI發展同時帶來不少挑戰。他指出，其中一項明顯的影響是職業轉變甚至失業，舉例現在很多人不再翻查字典，因為AI能即時提供答案，意味AI技術或會取代部分傳統職位。他亦特別提醒學生注意私隱問題，強調在使用AI工具時要小心保護個人資料，不要隨意將個人資料上載至網絡平台，否則可能會被不法分子利用，為自己或家人帶來不必要的損失。

鼓勵學生主動學習 迎接AI時代挑戰

最後，張詩翺強調人工智能是一種強大且多功能的工具，可以用於改善生活，各行各業都有它的應用，例如在新聞平台的應用，可以為用戶提供更個性化、更有趣、更準確的新聞資訊。然而，在AI的發展過程中也面臨一些挑戰，例如偏見和失業等。他建議，同學應積極關注和了解人工智能的發展，以及學習如何利用AI提升學習和工作能力。

張詩翺鼓勵學生要積極關注和了解人工智能的發展。

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