覺察無形壓力「靜觀星球」走進校園　親子共製作減壓鍵盤釋放情緒

在競爭激烈的學習環境中，學童的壓力往往如同「無聲的小警報器」，在不經意間響起卻難以察覺。為協助學生與家長正視情緒健康，《香港01》「01教育」團隊積極推動「靜觀星球減壓實驗室 —— 減壓工具 DIY 工作坊」。是次活動將線上的「靜觀星球」情緒教育程式延伸至線下實體體驗，透過親子共同製作「減壓鍵盤」，引導家長及子女覺察無形壓力，學習有效釋放情緒的方法。



為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

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線上線下相輔相成：全方位的情緒教育體驗

「靜觀星球」是一個將情緒健康理論遊戲化的數位練習計劃。玩家在程式中化身探索者，在平靜而夢幻的無人星球上進行靜觀任務。然而，情緒教育不僅止於線上，線下實踐同樣重要，是次由「01教育」團隊舉行的工作坊便使得學生能將線上學到的靜觀技巧落實到現實生活與家長的互動之中。

這種相輔相成的教育模式，讓抽象的情緒概念變得具體化。在工作坊中，導師首先引導參加者思考壓力的定義。壓力有時是身體的緊繃，有時是揮之不去的焦慮，更多時候是「無形」且未被察覺的。透過活動，學生與家長開始意識到，那些被忽視的負面情緒若長期累積，將影響心理健康，因此「覺察」與「釋放」顯得尤為重要。

減壓工具實踐：DIY 鍵盤帶來的觸覺療癒

活動的重點在於製作「減壓鍵盤小玩具」。導師帶領參加者利用模板紙、膠帶及棉球，一步步建構出屬於自己的掌上鍵盤。製作過程極其考驗耐心與專注力——從裁切模板、摺疊按鍵主體，到將柔軟的棉球塞入盒子中以製造回彈感，每一個動作都在引導參加者實踐「靜觀」。

這款「減壓鍵盤」不僅是一個手工藝品，更是一個實用的心理調節工具。當壓力累積時，透過按壓模擬鍵盤帶來的觸覺回饋，能有效分散焦慮感，為大腦提供一個短暫的「喘息空間」。學生們在完成作品後紛紛試按，在「啪嗒」聲與指尖的柔軟感中感受壓力的釋放。

家長參與的重要性：看見孩子未曾訴說的情緒

工作坊特別強調家長的參與。在忙碌的育兒過程中，家長往往容易忽略孩子細微的情緒波動。活動指出，家長的重視是孩子心理韌性的重要來源。當家長與子女並肩而坐，暫時放下手機與課業壓力，單純專注於當下的手作任務時，這本身就是一種極佳的陪伴與傾聽。

透過共同參與，家長能發現孩子在面對困難時的反應，並學習如何以接納而非評判的態度，陪伴孩子處理情緒。這種「共學」的氛圍，有助於打破家長與子女間的情緒壁壘，讓孩子明白：當壓力來襲時，身邊有值得信賴的避風港。

讓靜觀種子在日常生活中發芽

「靜觀星球減壓實驗室」不僅傳授減壓技巧，更是在校園與家庭之間搭建一座情緒溝通的橋樑。透過《香港01》專業的內容策劃與實體工具的結合，家長與學生學會了如何識別隱藏的壓力。這場工作坊成功播下了靜觀的種子，提醒著每一對親子：重視情緒、勇於表達、並善用減壓工具，是守護心靈平靜、健康成長的關鍵力量。

學生親手打造專屬的減壓鍵盤成品。（梁鵬威攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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