靜觀教育走進日常　親子共學「立體心意卡」　手作傳遞正向能量

現代都市生活節奏快速，學童及其家長在日常生活中往往面對不少壓力。為推動學童心理健康及正向教育，《香港01》積極推行「靜觀星球減壓實驗室 —— 正向能量小手工DIY工作坊」。是次活動作為「靜觀星球」遊戲化計劃的線下延伸，透過溫暖的親子互動與創意手作，引導家長與子女在實踐中學習情緒調節，為心靈注入正向能量。



（是次活動作為「靜觀星球」遊戲化計劃的線下延伸，透過溫暖的親子互動與創意手作，引導家長與子女共同學習情緒調節，為心靈注入正向能量。）



線上延伸線下：從數位探索到實體陪伴

「靜觀星球」原為一個結合情緒健康理論與遊戲化體驗的數位計劃。透過走進校園舉辦實體工作坊，旨在為初小學生提供一個與家長深度連結的機會，尤其在適應新環境的關鍵時期，家長的陪伴與支持是建立安全感的關鍵。

活動過程中，家長與學生暫時放下電子產品，全身心投入手作創作。這種實體互動讓家長能更直觀地觀察孩子在處理任務時的情緒變化，建立起課業以外的深層溝通橋樑，落實「靜觀」中強調的「專注當下」。

是次活動作為「靜觀星球」遊戲化計劃的線下延伸，透過溫暖的親子互動與創意手作，引導家長與子女共同學習情緒調節，為心靈注入正向能量。（梁鵬威攝）

創意手工 DIY：建立情緒表達的語言

工作坊的核心環節是製作「立體心意卡」。學生在導師引領下，與家長分工合作，從選卡、裁紙、上色到拼貼，一步步完成專屬作品。手作的過程本身就是一種「靜觀」實踐 —— 專注於指尖的動作，能有效安定思緒，緩解焦慮感。

活動同時強調情緒表達的重要性。導師鼓勵學生將難以言喻的感受化為色彩與圖案，對於表達能力尚在發展階段的小學生來說，藝術創作是一個安全的情緒出口，幫助他們識別「快樂」、「壓力」或「平安」等概念。不少家長反映，透過共同創作，他們不僅看見了孩子豐富的內心世界，也學會了如何用更溫柔、更有耐心的態度傾聽孩子的聲音。

學生在導師引領下，與家長分工合作，從選擇底卡、裁紙、上色到拼貼，一步步完成專屬作品。

親子共學：共建正向家庭文化

家長與子女共同參與活動，其意義遠超於完成一份手工藝品。在協作過程中，家長能實踐正向教育技巧，例如在孩子遇到困難時給予口頭鼓勵而非直接代勞；在孩子挑選顏色時給予肯定，從而提升其自信心。

教育心理學強調，心理健康教育應從家庭紮根。透過這套結合心理學理論與動手實踐的體驗，家長與子女共同建立了一套專屬家庭的「情緒語言」。當這份正向能量從活動現場帶回家庭，將有助於構建更和諧、更具支持性的親子關係，讓「靜觀」的精神在日常生活中開花結果。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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