家長教育一筆過津貼促進家校合作　靜觀星球教育平台助建正向校園

教育局一直積極支援家校合作、促進家長與學校的伙伴關係。學校是推廣家長教育最直接、最有效的平台，教育局提倡以「學校為主，社區為輔」的方式推行家校合作及家長教育工作，並為公營學校及直資學校提供多項針對精神健康與家長教育的專款津貼，以推動校本家長教育課程和活動。



什麼是一筆過家長教育津貼？

教育局於2023/24 學年推出200,000元「一筆過家長教育津貼」，旨在資助學校啟動有系統的校本家長教育課程，或加強現有的活動，期望學校和教師在過程中汲取經驗，發展校本家長教育資源，以及建立正向家長教育的文化。

何謂正向家長教育？

教育局自2020年6月起開展「正向家長運動」，幫助家長建立正向思維，宣揚正確教養子女的方法和態度，從而提升家長正面和樂觀的心態，幫助子女有效學習及快樂成長。包括認識兒童/青少年發展、促進兒童/青少年健康、愉快及均衡的發展、促進家長身心健康四大範疇。

如何獲得津貼？

學校無須提交申請，每所公營中學及直資中學於 2024 年 3 月獲發放一筆過 200,000元的津貼。但學校必須設立獨立分類帳，妥善記錄收支，津貼可跨學年使用至 2026 年 8 月 31 日，逾期未使用的餘款須交還教育局。

津貼有什麼使用原則？

學校可運用津貼向服務供應商、或個別講者或專家採購服務，為學校提供家長教育課程或活動，而內容必須符合教育局《家長教育課程架構》中關於兒童發展、家長身心健康及家校合作的目標 。

「靜觀星球」推動「提升家長身心健康」目標

《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發的情緒教育平台「靜觀星球」，作為一套結合科技與心理學的遊戲平台，完全符合「一筆過家長教育津貼」的運用原則。加上「靜觀星球」的內容經城市大學正向教育研究室指導，設計亦緊貼教育局《家長教育課程架構》的四個核心範疇。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用，學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

《香港01》曾舉辦過正向教育親子活動，讓參加者體驗「靜觀星球」應用程式。(資料圖片)

+ 1

「靜觀星球」透過 3D 可愛風格與劇情故事，引導學生和家長在遊戲中認識情緒管理與正向教育概念，寓遊戲於學習，每天只需 15 分鐘的練習即可獲得「星球能量」，幫助學生培養恆常的靜觀減壓習慣，家長不再只是「說教」，而是與孩子一起在數位星球中探索情緒，從而建立共感與理解，達至「提升家長身心健康」的目標；平台之前已邀請多間本地學校參與先導計劃，項目於今年9月正式推行。

「親子獎勵計劃」強化正向行為

學校亦可引入相關的校園獎勵計劃強化教育成效，如根據每月參與度及每季完成度發放獎勵，誘發學生持續學習的動力。獎勵禮盒包括主題貼紙、精靈角色小立牌、鎖匙扣、拉環袋，以及 2026 年「靜觀星球」月曆等豐富禮品。平台設有校方數據分析後台，在保障私隱的前提下提供匿名整體數據，協助校方針對性地跟進學生的情緒趨勢。

主題親子工作坊增「家校合作」

此外，《香港01》亦提供實體互動活動深化家校合作，主題包括「聲頻療癒之旅」，以頌缽音療舉辦工作坊、ASMR製成班；「減壓實驗室」，讓學生及家長共同製作「星球能量瓶」及「感官鎮靜盒」，學習壓力科學；以及邀請專家到校，如城大正向教育研究室的專家進行講座，分享如何建立積極情感及提升孩子抗逆力。期望透過一系列親子合作的藝術創作、AR及VR 體驗舒壓遊戲，減輕家長的育兒壓力，亦同時增強家校溝通與合作。

城市大學正向教育研究室專案主任曾耀山，分享如何建立積極情感及提升孩子抗逆力。（資料圖片）

如欲了解更多關於「靜觀星球」如何對接學校家長教育津貼的詳情，或預約演示，請電郵至 education@hk01.com 並註明「靜觀星球查詢」。