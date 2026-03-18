AI為學童情緒健康帶來挑戰　城大學者推「靜觀星球」助培養抗逆力

近年學生情緒健康備受社會關注，教育局亦積極推動家長教育，包括向學校發放「一筆過家長教育津貼」，冀從家庭層面築起防線。《香港01》旗下「01教育」與「01親子」聯同 Re:learn Education 共同開發情緒教育平台「靜觀星球」，以遊戲化方式培養學生情緒管理與抗逆力。



「靜觀星球」是一套結合科技與心理學的遊戲平台，其內容經城市大學正向教育研究室指導，並緊扣教育局《家長教育課程架構》四個核心範疇。城市大學正向教育研究室成員曾文堯接受「01教育」專訪時表示，近年香港學生在情緒教育方面雖有進步，但隨着科技發展與社會環境的改變，特別是人工智能（AI）及社交媒體的興起，為學童的情緒健康帶來新的挑戰。他認為，如學校與家庭能在情緒教育上形成合作關係，將更有助學生建立健康的心理發展。



曾文堯指，AI及社交媒體的盛行為學童的情緒健康帶來前所未有的挑戰。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾文堯表示，以往不少情緒健康議題通常到中學才討論，但現在不少小學已開始推行相關教育，可見過去十年香港推動正向教育與情緒教育已有一定成果。而近年學生在表達情緒方面比過去進步，例如能運用更多情緒詞語描述自己的感受，也較容易理解自身情緒變化並向他人表達需要。

AI盛行為學生情緒健康帶來新挑戰

不過，隨着AI及社交媒體的盛行，卻為學童的情緒健康帶來前所未有的挑戰。曾文堯指出，社交媒體、短影片平台以至近年的人工智能工具，正逐漸改變年輕一代的學習與思考方式，導致他們的專注力與耐性較以往弱。而AI的出現更令學生習慣了在幾秒內獲取「完美答案」，減少了經歷探索與試錯的過程，這樣使他們越來越難以接受失敗，長遠亦影響抗逆力發展。與此同時，社交媒體上出現的過度比較情況，亦容易令年輕人產生自我質疑，甚至出現「躺平」的心態。

強調「過程為本」學習 培養面對困難能力

談及對學生情緒健康的發展與支援，曾文堯認為家長在當中的角色極為重要。他指出，小朋友的自我概念、自尊感與自我形象，大多源於早期與家人的相處經驗。隨着孩子成長，他們會在家庭、學校與同學之間逐漸建立對自己的理解。不過，在社交媒體盛行的年代，學生容易與他人進行過度比較，例如在網上看到同齡人展現優秀才藝或成就時，容易產生自我懷疑。

如果缺乏適當引導，學生可能出現「怎樣努力都不及別人」的想法，甚至對學習失去動力。曾文堯指出，家長不能只着眼於學業成績或比賽輸贏，而是應該在過程中鼓勵孩子、肯定他們的努力與堅持，成為「過程為本的讚賞者」，才能為孩子建立重要的心理支援。

曾文堯認為，家長不能只着眼於學業成績或比賽輸贏，而是應該在過程中鼓勵孩子。（資料圖片/鄭子峰攝）

學校需提供更多體驗學習

對於學校如何善用現有資源與家長教育津貼，曾文堯建議校方在規劃項目時，應跳出傳統單向傳授知識的框架 。他指出，既然尋找客觀知識可以交給AI，學校的真正價值便在於提供「經驗學習法」的平台。他說，學校應透過安全的集體活動或遊戲，讓學生在可控的環境中體驗人際衝突、學習面對失敗，以及互相鼓勵 ，而「靜觀星球」平台正正提供了一個安全的情境，讓學生模擬面對社交與情緒挑戰 。他亦建議學校多讓家長參與活動，了解學生在正向教育中的學習過程，例如透過經驗學習活動，家長可觀察孩子如何在團隊合作中互相鼓勵、處理挫折與欣賞他人。當家長理解這些能力的重要性，便能在家庭生活中延續相關價值觀，與學校形成互補角色。

「靜觀星球」促進親子共同學習

在情緒教育平台「靜觀星球」中，特別設有家長帳號，鼓勵親子共同使用。曾文堯認為，這種設計有助加強家庭在情緒教育中的角色。他指出，小朋友在平台中會接觸到靜觀練習、情緒理解及心理健康相關內容，而家長可透過平台了解孩子正在學習的主題。他又說，家長在日常生活中，例如用餐或家庭活動時，可以自然地與孩子討論相關內容，例如如何面對挫折、如何調節情緒或如何設定目標。這些對話不僅有助孩子將平台學到的概念應用於現實生活的挑戰中，也能逐步建立更開放的家庭情緒氛圍。