「靜觀星球」結合AI樹洞　六週提升學童幸福感　開朗比例增22%

近年學童精神健康情況備受關注，根據立法會數據顯示，學生自殺個案在過去十年間增加近兩倍。為了協助學生認識情緒並提升抗逆力，《香港01》旗下頻道「01教育」及「01親子」聯同教育科技公司Re:learn，開發了遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。



6週顯著提升主觀幸福感

「靜觀星球」並非一般的娛樂軟件，而是一個結合學術與專業性的遊戲化正向教育干預項目。在研發初期，團隊與城市大學社會及行為科學系合作進行了為期6週的實證研究 。結果顯示，持續使用程式能有效減少學童的焦慮、抑鬱及負面自我評價 。

研究數據指出，參與學童在使用「靜觀星球」約6週後，日常生活興趣顯著提升26% 。 （資料圖片）

研究數據指出，參與學童在使用後：

日常生活興趣顯著提升26% 。

感到情緒開朗的比例增加22% 。

感到抑鬱或不開心的指標大幅下降21% 。

因擔憂而失眠的情況減少18% 。

從遊戲中理解孩子「隱藏情緒」

程式特別設計了100隻擁有不同情緒特性的精靈，如快樂、悲傷、憤怒或焦慮，帶出「不需要壓抑情緒」的訊息 。家長可以與孩子一起收集精靈，藉此機會引導孩子表達內心感受 。此外，「AI 神樹」功能讓孩子透過表情符號或文字記錄心情日記 。校方數據後台能分析學生的情緒趨勢，幫助家長與校方及早識別孩子的心理需要，建立情緒安全網 。

程式內除了設有 「正向教育 Podcast」，還有靜觀冥想練習，用家可隨時隨地按需要進行。

5分鐘 Podcast 建立高品質「Me Time」

要照顧孩子的情緒，家長必須先照顧好自己 。程式內特別設有 「正向教育 Podcast」，提供50節、每節約5分鐘的音頻內容 。內容涵蓋親子相處與自我關懷的「小錦囊」，讓家長在通勤或家務空檔中，也能透過短暫的「Me Time」學習身教，將正向教育從校園延伸至家庭 。

專家講座與工作坊 掌握正向教育理念

除了線上工具，項目更延伸至實體支援 。城市大學正向教育研究室的項目主任會於學校及社區舉行「正向教育專家分享/工作坊」 。透過專家指導與互動活動，幫助家長更深入掌握正向教育的核心理念與實踐方法 。參與者能學習應用相關技巧來增進個人的情緒智力，從而在家庭中創造一個更積極、具支持性的成長環境 。

《香港01》曾聯同教育科技公司Re:learn及城大專家，舉行「正向教育專家分享/工作坊」。（資料圖片）

我的行動承諾

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747