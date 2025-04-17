《香港01》中華文化學生講座　資深大漆技藝師分享非遺器物工藝

大漆技藝可發展成香港珍貴的非物質文化遺產，承載著傳統工藝的匠心與智慧，這門傳統工藝講求細緻手藝與耐性，運用天然生漆，經過繁複工序製作器物，而大漆的包容性可在任何物質内外結合操作，正正符合跨界聯乘無限創新設計的可行性。



要數香港資深的大漆技藝師，入行十多年的蘇志明師傅是代表之一，他曾在香港飛機工程和聯合船塢外觀塗層部參與大型噴漆工作，亦是迪士尼噴漆藝術漆修復藝術家，期間接觸了各式各樣的油漆，熟悉大多數油漆的操作技巧，他想運用在這行頭的十幾年經驗，為推廣傳統文化藝術出一分力。



隨着時代變遷，這門講求時間與技術的傳統工藝，如何保育成為各界關注的議題。蘇師傅多年來一直堅守這份非物質文化遺產，自費成立工作室研究操作技藝，希望厚積薄發掌握傳統技法，並嘗試結合噴漆技巧，漆畫，跨界新器物走出另一創新之路，又藉着到不同的學校演講將大漆技藝傳承下去，如有更多人參與，可創作大型漆器作品。

蘇志明師傅獲邀到路德會聖馬太學校（秀茂坪）進行講座，講解從採漆到成器的漫長旅程，並談及大漆技藝的保護與傳承。（黃寶瑩攝）

蘇志明師傅早前獲邀到路德會聖馬太學校（秀茂坪）進行講座，娓娓道來大漆歷史起源。他指出，大漆的歷史可追溯至新石器時代，研究人員在浙江餘姚井頭山遺址中發現8,000多年前的木器漆層，證明中國的漆藝文化源遠流長，尤以杭州灣以南的寧紹地區為漆文化的發源地。

大漆作為油漆之王歷史悠久，「油漆」之名亦是由它而起，古時的人多數用桐樹油稀釋大漆，久之便有了油漆一詞。蘇師傅補充，不少形容詞由大漆而起，如「漆黑一片」及「如膠似漆」，後者是形容漆的黏合力，還有詩詞，古董器具……等等。他不欲這些富有華夏文明的色彩被埋沒，希望能讓更多人知道，學會欣賞這些匯聚中國古代古典學工藝、與傳統美學的精髓。

大漆起源自中國，英文譯名稱卻是「Japan」，使人摸不着頭腦。蘇志明師傅解釋，是由於日本的漆器在歐洲非常有名，才以「Japan」來稱呼漆器。但隨著近代匠人們的努力，透過努力創作精美作品公開展覽，讓外國人看到他們精湛的技藝，吸引不少人特意前來學習，輾轉至後來更於當地成家作長久發展。

大漆製作工序繁複 考驗職人手藝與耐性

大漆的製作過程殊不簡單。蘇師傅介紹，先需從樹齡七年以上的漆樹割取漆液，再經過層層過濾和處理方能使用，這種塗料具備防水、防腐、耐高溫等特性，因此能有效保護器物。

蘇師傅續指，獲取純淨漆料後，工匠會製作漆器胎體，常見的有木胎與脫胎兩種，並透過「裱布」工序貼上夏布，防止胎體開裂。隨後進行「刮灰」，以生漆與粉末混合的塗層提升胎體的平整度，確保後續漆面質感細膩。當胎體完成，會進行「吃漆」，即在灰面上塗刷稀釋漆液，以增加密度與光澤。接著是關鍵步驟「髹漆」，工匠需多次塗刷生漆，每層都要打磨與乾燥的工序，才能達到光滑平整的效果。

蘇志明師傅表示，大漆的製作過程殊不簡單，需經過繁複工序製作器物。（黃寶瑩攝）

雖然大漆技藝已列入國家級非物質文化遺產，但隨著時代變遷，正面臨傳承的挑戰，如何保育與承傳成為各界關注的議題。蘇師傅表示，大漆技藝的傳承以「師帶徒」的方式為主，依靠經驗豐富的非遺傳承人培養新一代漆藝工匠。吸引更多人認識並參與製作大漆，各地開始透過文創產品開發、展覽與教育活動等方式，例如將大漆應用於飾品、家具等實用設計，或舉辦工藝體驗工作坊，讓公眾親身感受製作過程，把這門傳統技藝融入現代生活，提升社會對大漆文化的興趣，為這項傳統技藝開拓更多發展空間。

現時在日常生活中亦可見大漆身影，包括應用於飾品、家具等實用設計。（黃寶瑩攝）

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