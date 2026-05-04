《香港01》舉辦中國武術體驗活動　精英運動員帶領學生體驗武術

中國武術一直被視為四大國粹之一，為了弘揚傳統中華文化，培養學生的體育精神與道德修養，《香港01》早前舉辦了「中國武術體驗活動」，邀得中國香港武術聯會與一眾武術隊教練及精英運動員，到迦密愛禮信中學介紹武術精神及禮儀，強調「先學禮，再學武」的宗旨，並即場進行武術示範，帶領學生從全方位領略武術的魅力。



中國香港武術隊精英運動員袁家鎣，早前到迦密愛禮信中學，向學生介紹武術精神及禮儀，強調「先學禮，再學武」的宗旨。

運動員現身說法分享自身經歷

活動的第一個亮點，是中國香港武術隊運動員的經驗分享，當中包括曾奪得2018亞運會銅牌的精英運動員袁家鎣，她亦分別是2007、2015及2019年世界武術錦標賽的金牌得主。此外，世界武術錦標賽長拳銀牌、刀術銀牌、棍術銅牌、對練金牌得主楊子瑩，也分享了她在長拳、刀術及棍術等多個項目中的奪獎心得 。年輕武術運動員代表周俊宇，曾在世界青少年武術錦標賽獲得男子對練銀牌，他亦向學生分享了自身經歷，勉勵學生堅毅之心 。

多名武術隊運動員到迦密愛禮信中學進行分享，包括袁家鎣、楊子瑩、周俊宇。

武術世界博大精深 分兩大體系、不同流派

在介紹環節中，武術隊教練向學生講解了中國武術的分類，主要分為「套路」與「散打」兩大體系 。武術套路項目又可細分為快速有力的「長拳」；動作剛勁的「南拳」；以及講求柔中帶剛的「太極拳」 。教練特別指出，不論是哪種流派，武術始終強調先學禮，再學武的核心精神 。

講解國際規則標準、評分方式

為了讓學生更專業地欣賞武術比賽，教練亦講解了「國際武術競賽規則」 。評分系統極為嚴謹，總分為10分，由三部分組成：A組為「動作質量」，佔5分；B組為「演練」，佔3分；C組則為「難度」分數，佔2分 。

裁判團亦分成「無難度項目評分」以及「有難度項目評分」兩組。其中有難度項目評分，由一名套路檢查員、三名難度裁判、五名演練水平裁判、三名動作質量裁判以及一名裁判長組成，較無難度項目評分多出了三名難度裁判 。此外，學生也從活動了解到標準武術比賽場地的規範 。

中國香港武術運動員，（左起）周俊宇、袁家鎣及楊子瑩，向學生作武術示範。

武術表演掀起高潮 親身體驗五步拳

整個活動最令學生翹首以盼的，莫過於武術示範環節 。運動員們現場表演了拳術及刀槍劍棍等兵器，讓學生目不轉睛，親身體驗中國武術的不同風格。其後學生由運動員及教練指導下，練習武術抱拳禮、學習武術入門動作，包括步法、拳法、五步拳等，體驗武術，學生們均感興奮。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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