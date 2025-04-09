《香港01》中華文化學生講座 專家分享中華傳統美學如何引領潮流
中華文明橫跨五千年歷史，每個時期都蘊藏着不同故事，當中有不少值得後人欣賞和學習的地方，例如是民族服飾、妝容和戲曲等，為現代文化創新提供了源源不絕的動力。
近年內地的文創產業發展迅速，例如紅遍海外的國風華服，掀起陣陣「國潮風」。外號「華服小當家」的深圳市遠湖科技有限公司課程開發總監楊婉梅表示，承傳和保護傳統文化的意義重大，要理解傳統文化及樹立文化自信才能有助文化承傳和創新，並認為傳統文化的前景未來可期，為就業和經濟發展帶來極大機遇。
傳統文化不僅承載過往時代的社會，同時亦默默記錄人類思想進程和文明發展，但不少人認為傳統即等於老土過時。楊婉梅早前受邀出席元朗朗屏邨惠州學校的學生講座時指出，傳統並不等於老派，認為傳統可以通過創新，在現代生活繼續發揮作用，而不是簡單地被貼上「老派」的標籤。她認為，要理解傳統的真正內涵，才能有助現代人好好繼承和發展文化遺產。
中式審美是時尚潮流的源頭
楊婉梅認為，那些不會說話的的文物，是老祖宗留給後人的瑰寶，例如是中式的服裝、唐代女性的妝容、新疆和田尼雅遺址出土手提皮包等，當中皮包款式竟與國際知名品牌的馬鞍包相似，可見中式審美才是時尚潮流的源頭，相信中式審美終將成為全球審美的風向標。
理解傳統文化，明白承傳和保護的意義非常重要。楊婉梅認為，在文化保護層面而言，需正確理解自身文化，警惕文化挪用、盜竊，以增強保護意識。同時，亦要建立文化自信，深入理解並擁抱傳統文化，以充足底氣和認知來保護文化。最後，她認為傳統文化是與時俱進的，傳承的同時要創新，在接受外來文化中保持本土特色，推動創新創業，並呼籲學生感受傳統文化之美，做個小小傳承人。
《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。
《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。
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甚麼是「我的行動承諾」加強版？
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