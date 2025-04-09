《香港01》中華文化學生講座　專家分享中華傳統美學如何引領潮流

中華文明橫跨五千年歷史，每個時期都蘊藏着不同故事，當中有不少值得後人欣賞和學習的地方，例如是民族服飾、妝容和戲曲等，為現代文化創新提供了源源不絕的動力。



近年內地的文創產業發展迅速，例如紅遍海外的國風華服，掀起陣陣「國潮風」。外號「華服小當家」的深圳市遠湖科技有限公司課程開發總監楊婉梅表示，承傳和保護傳統文化的意義重大，要理解傳統文化及樹立文化自信才能有助文化承傳和創新，並認為傳統文化的前景未來可期，為就業和經濟發展帶來極大機遇。



深圳市遠湖科技有限公司課程開發總監楊婉梅出席講座與學生分享傳統文化之美。

傳統文化不僅承載過往時代的社會，同時亦默默記錄人類思想進程和文明發展，但不少人認為傳統即等於老土過時。楊婉梅早前受邀出席元朗朗屏邨惠州學校的學生講座時指出，傳統並不等於老派，認為傳統可以通過創新，在現代生活繼續發揮作用，而不是簡單地被貼上「老派」的標籤。她認為，要理解傳統的真正內涵，才能有助現代人好好繼承和發展文化遺產。

中式審美是時尚潮流的源頭

楊婉梅認為，那些不會說話的的文物，是老祖宗留給後人的瑰寶，例如是中式的服裝、唐代女性的妝容、新疆和田尼雅遺址出土手提皮包等，當中皮包款式竟與國際知名品牌的馬鞍包相似，可見中式審美才是時尚潮流的源頭，相信中式審美終將成為全球審美的風向標。

楊婉梅呼籲學生感受傳統文化之美，做個小小傳承人。

理解傳統文化，明白承傳和保護的意義非常重要。楊婉梅認為，在文化保護層面而言，需正確理解自身文化，警惕文化挪用、盜竊，以增強保護意識。同時，亦要建立文化自信，深入理解並擁抱傳統文化，以充足底氣和認知來保護文化。最後，她認為傳統文化是與時俱進的，傳承的同時要創新，在接受外來文化中保持本土特色，推動創新創業，並呼籲學生感受傳統文化之美，做個小小傳承人。

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