《香港01》中華文化學生講座 武術港將袁家鎣：先學禮再學武
中華武術不僅是一項體育運動，更是中國傳統文化的重要組成部分，類型與流派繁多，可按地域、傳承與起源、套路等方式進行分類。《香港01》早前邀得香港武術代表隊精英運動員袁家鎣，到元朗朗屏邨惠州學校與學生介紹中國武術，以及分享運動員生涯中的高低起跌，認為當中最重要是先學禮再學武。
袁家鎣是香港武術代表隊精英運動員，她曾在2007、2015、2019世界武術錦標賽奪得金牌、2016亞洲武術錦標賽銀牌、2016世界武術套路盃銀牌，以及在2018亞洲運動會摘得銅牌。
介紹武術賽規及評分 先學禮再學武
袁家鎣首先向學生介紹何謂中國武術，指出武術乃源自中國傳統運動項目，當中包括兩大概念，分別是「套路」和「散打」，而「套路」又可分為長拳、南拳和太極拳，當中最重要是先學禮再學武。當袁家鎣介紹和示範某些武術動作時，台下不少學生都很感興趣，甚至在座位上模仿起來，似模似樣。
袁再向學生解釋國際武術競賽規則，判評的組成和比賽場地的規定等，其中總成績10分的評分，5分是動作質量，3分是演練，餘下2分則是難度，裁判的數目會按難度項目而有所不同，分別為10人及13人。
6歲習武12歲入港隊 立志成出色運動員
袁家鎣之後與學生分享運動員生涯的點滴，她6歲開始跟隨兩名哥哥前往習武，經常與一班學員結伴出外表演，至12歲入選香港隊，17歲轉為全職運動員。2003年，袁首次代表香港比賽取得不錯的成績後，便立志要成為武術運動員，其後她三度在世界錦標賽中獲得對練金牌。
袁家鎣的運動員生涯並非一直順遂，當中也經歷不少困難、挑戰和傷患，她曾在2010及2014年兩度於亞運會失手，失落獎牌。袁家鎣憶述，2014年仁川亞運袁因傷患要動手術，之前的操練都付諸流水，不論是身體機能及體能都無法一時間回復，導致選拔賽失誤，以及失去世界賽參賽資格，令心情跌落谷底，甚至變得討厭武術及想過就此放棄當運動員。
勸勉學勿輕言放棄 低潮反思重新出發
袁家鎣慶幸得到教練、隊友和家人的鼓勵，令自己跳出舒適圈，重新投入社會認識不同圈子的人和事，方發現未能入選比賽只屬小事。她又稱，該段時間亦令自己有機會反思，最終重新出發，並在2018年雅加達亞運於南刀項目摘得銅牌。
最後，袁家鎣與學生分享她的人生格言，包括要「相信自己」、「唔好質疑自己」、「唔好懷疑自己」和「勝不驕、敗不餒」，鼓勵學生無論遇上甚麼困難都不要輕言放棄，她亦感謝自己當初沒有放棄。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp或電話聯絡：35828747
甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。