《香港01》中華文化講座　都會大學課程主任走進校園談漢服復興

《香港01》早前到高雷中學舉辦中華文化講座，並邀請了都會大學應用文化研究碩士課程主任葉子亭博士主講。葉博士以「中華文化中的漢服復興」為題，帶領學生從祖國千年霓裳看文化自信，梳理中國歷代衣飾演變，解碼傳統服飾在現今社會新貌。



葉子亭博士現任都會大學人文社會科學院應用文化研究文學碩士課程主任，擁有荷蘭阿姆斯特丹大學文化分析博士學位，並曾於上海交通大學從事教學與研究工作。她的主要研究領域包括貧困婦女研究、性別與流動人口研究及青年文化研究，擁有極為豐富的出版成果。



《香港01》早前到高雷中學舉辦中華文化講座，並邀請了都會大學應用文化研究碩士課程主任葉子亭博士主講。（黃寶瑩攝）

文化與物質產品

「什麼是文化？」講座伊始，葉博士首先以社會學家安東尼·紀登斯（Anthony Giddens）的觀點，解釋「文化」 。她指出，文化是由一個特定群體的價值觀、社會規範及物質特性所組成的集合體 。

而所謂物質產品，是指人類社會創造的實物，這些物品會反過來影響人類的生活方式 。葉博士特別強調，漢服作為一種「物質產品」，其復興現象不僅是服飾的流行，更是當代年輕人對傳統「價值觀」與「文化規範」的重新演釋與認同。

葉博士又引用唐代孔穎達《春秋左傳正義》對「華夏」的釋義——「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華」，強調服飾在中國文明中有不可或缺的地位。

葉子亭博士特別強調，漢服作為一種「物質產品」，其復興現象不僅是服飾的流行，更是當代年輕人對傳統「價值觀」與「文化規範」的重新演繹與認同。（黃寶瑩攝）

中國歷代衣飾的流變與美學

葉博士表示，早在氏族公社時期已出現骨針縫紉，及至秦漢初期，服飾仍承襲古樸風氣，並發展出將上下衣連在一起的「深衣」與包裹緊緻的「曲裾袍」。在魏晉南北朝時期，受佛教影響出現了模仿佛像的「額黃妝」，而文人雅士則推崇「褒衣博帶」，象徵對禮教束縛的突破 。隋唐時期則是中國服飾的巔峰，對外開放使得「胡服熱」席捲中原，女性追求潮流，服飾豐富多元化，充滿時裝性 。

宋代因受理學影響，轉向纖細清瘦的美學觀念；明代則恢復漢制，並創新了方形的「補子」來代表官階。葉博士又以電視劇《延禧攻略》內的服飾為例，生動地突顯出清代的旗裝特色，清朝女子的旗裝長及腳面，整體呈長方形，造型完整嚴謹，肅穆莊重，是滿族女性的代表性服裝。展示了滿族女性服飾的文化特色，與漢族服飾上衣下裳的兩截結構有明顯區別。

葉子亭博士以「中華文化中的漢服復興」為題，帶領高雷中學學生從祖國千年霓裳看文化自信，梳理中國歷代衣飾演變，解碼傳統服飾在現今社會新貌。（黃寶瑩攝）

21世紀的漢服熱潮

在講座尾聲，葉博士引述與其學生樊晨博士的研究，指出漢服在當代青年（特別是海外留學生）心中，已演變成一種「情感經濟」。認為漢服的支持者通過復興漢民族的中國傳統價值，重新創造漢服為富有特殊意義的物質產品，最終形成今天大家看到的漢服復興文化現象。

《香港01》早前到高雷中學舉辦中華文化講座，並邀請了都會大學應用文化研究碩士課程主任葉子亭博士主講。（黃寶瑩攝）

《香港01》中華文化學人計劃支持學校舉辦各式活動及講座

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

即睇30萬元「推廣中化體驗活動津貼」申請運用詳情

如有興趣了解更多詳情，可與黃先生聯絡。

電郵：education@hk01.com （標題註明 『中華文化學人計劃活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747