公民科內地考察開支連續3年升　26/27學年料達1.16億　按年增38%

高中公民與社會發展科要求修讀學生須往內地考察一次，根據教育局向特別財委會提交的文件顯示，三個學年有關開支連續上升，由23/24學年的約7,080萬元，升至25/26學年約8,430萬元，26/27年更預計開支達1.16億元，較上一學年增多37.6%。



高中公民與社會發展科要求修讀學生須往內地考察一次。(資料圖片)

高中公民科內地考察費用由教育局全額資助，教育局指，過去三個學年，即2022/23至2024/25學年，累計超過14萬名高中學生參與，每年開支連續三年升，分別為7,080萬元、7,860萬元及8,430萬元。而26/27年，當局預計有約5萬人參加，開支料達1.16億元，較上一學年增多37.6%。

中小學內地交流計劃本學年料增至1.23億元 按年增58.6%

另外，當局為公帑資助學校的中小學生提供「學生內地交流計劃」，每年提供10萬個名額，三個學年開支繼續增多，由23/24學年7,800萬元，到25/26學年，估算增至1.23億元，增幅為58.6%。

教育局指，內地交流和考察活動是國民教育的重要一環，根據問卷調查結果，師生評價十分正面，他們普遍認為內地交流及考察有助延展課堂所學，加深學生對國家歷史、文化、科技發展等方面的了解，培養對國家的歸屬感，提升國民身份認同。