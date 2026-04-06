公民科考察團｜圓玄二中赴韶關兩日　老師分層駐守巡房、禁叫外賣

現時所有修讀本地課程的高中學生，皆獲全額資助參與由教育局籌辦的公民與社會發展科（下稱公民科）內地考察，學校可按校情選擇行程。香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於今年3月組織全級約120名中五學生前往廣東省韶關市，展開為期兩日一夜的考察活動。圓玄二中公民科老師鄭凱英表示，是次行程安排符合教育局及學校安全指引，包括有教師駐守酒店所有學生入住樓層，並於晚上10時前完成巡房，亦禁止學生叫外賣食物等。有參與考察活動的學生表示，明白限制目的是確保自身安全，晚上大家會在酒店大堂的公眾空間聚會聊天，「唔會覺得悶」。



香港道教聯合會圓玄學院第二中學（圓玄二中）於今年3月組織全級約120名中五學生前往韶關市，展開為期兩日一夜的公民科內地考察活動。（圓玄學院第二中學提供）

近年公民科內地交流團曾發生違規或涉及安全隱患事件，包括擅離酒店、在酒店範圍遭陌生人騷擾、集體食物中毒等。對於外界最關心的學生外遊安全及紀律問題，鄭凱英老師表示，是次考察團校方有足夠的師生比例去保護學生的安全，隨團包括校長、副校長、公民科老師、班主任及教學助理，合共約13人。

老師駐守各樓層、10時前完成巡房

隨團出發的包括公民科老師鄭凱英（左）及中五班主任周嘉莉，她們指學生們皆非常自律，無出現違規個案。（金敏琍攝）

住宿方面，學生入住酒店約6至7個樓層，由男、女教師分別駐守對應性別學生的樓層。鄭老師強調，學校曾參與海內外多個不同交流團，師生均了解相關指引與規定，包括巡房制度，「我哋會設立一個時間點......大約9時30分至10時許，老師們會逐一到酒店房間敲門，確保學生係齊人喺房。」

此外，每個學生都有老師、導遊及旅行社提供的聯絡方法，若有突發狀況，亦能即時通報老師，尋求協助。

學生理解限制初衷 禁擅離酒店不覺悶

中五學生鍾正昊表示，出發前學校有清楚交代考察團注意及限制事項，理解這些限制背後的初衷是為了安全完成旅程。他認為整個行程非常難忘，完成首日行程回酒店後，與同學及老師在酒店大堂聊天，氣氛愉快，「唔會覺得悶」。他又指圓玄二中的同學非常重視學校聲譽，絕不會做出危害自身安全或損害校譽的行為 。

鍾同學認為，這次兩天考察團在交通、住宿及膳食方面均安排妥善，包括車程點對點，每個景點之間亦預留足夠時間考察，獲益良多，亦能品嚐當地特色美食。

（左起）中五學生吳梓桐、麥善雅及鍾正昊異口同聲表示，是次考察團獲益良多，仿如「行走的課堂」。（金敏琍攝）

嚴禁外賣、所有餐飲均全熟

膳食安全是交流團的另一大挑戰，圓玄二中亦執行教育局指引，禁止學生在內地期間叫外賣或購買未經許可的食物，所有膳食均由旅行社安排。

在具體操作上，考察團的餐點以「全熟食」為原則 。無論是圍餐還是自助餐，食物種類雖多元化，但嚴格避開生冷等高風險食品 。 中五班主任周嘉莉老師幽默地分享，雖然師生出發前已自備杯麵和零食，預備在酒店房內分享，但每餐均飽足，最終帶去的零食無用武之地。

此次韶關之旅，是學校今年「首團」。鄭老師表示，學校近年積極參與內地考察團，從疫情後復常由「一天團」起步，讓師生逐步適應考察節奏，至今發展至兩日一夜團，相信學校會根據校情，循序漸進選擇不同地方及日數的考察團。

參訪韶關鋼鐵廠 學生驚嘆國家發展

行程焦點之一包括參訪韶關鋼鐵廠，學生觀察生產流程及AI管理，反思香港與內地產業差異。（圓玄學院第二中學提供）

行程期間，師生重點參訪韶關鋼鐵廠、丹霞山博物館及北伐戰爭紀念館，並參與科普生態講座。中五學生吳梓桐分享，能親眼目睹國家利用 AI 科技管理生產線，生產力的提升令她驚嘆國家發展之快 。另一位學生麥善雅則對鋼鐵廠內，櫻花盛放的美態感到意外，顛覆了她對工廠的既定認知，體現了工業與生態平衡的現代化理念 。

鋼鐵廠內的櫻花盛放，學生紛感意外，認為體現了工業與生態平衡的現代化理念 。（圓玄學院第二中學提供）

在自然生態方面，學生遊覽了世界自然遺產丹霞山。周老師指，在攀登過程中，觀察到體力較弱的同學獲得其他同學扶持，認為在吸收地理知識的同時，班級凝聚力亦提升。

歷史文化亦是考察重點。在北伐紀念館及韶州府學宮的參觀中，學生們反思了和平生活的得來不易 。麥同學提到，看到與自己年齡相近的青年在戰火中犧牲，令她更加珍惜現在安穩的讀書環境 。