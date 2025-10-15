公民科內地考察｜蔡若蓮率團訪重慶　晤11省市代表談來年考察內容

教育局局長蔡若蓮周二（14日）參加2015/26年高中公民科「重慶三峽文化及城市發展內地考察」首發團在重慶的啟動儀式，百多名香港中學師生出席。她致辭時表示，自2023年4月至今，教育局在各省市的協助下，已安排超過140,000學生進行公民科內地考察。她期望學生透過這些「行走的課堂」激發好奇心，在沉浸式的學習體驗中不斷探求新知，反思所學。



簽署渝港教育合作備忘錄 見證金文泰中學與渝校締結姊妹學校

蔡若蓮感謝中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室、國家教育部、中聯辦和重慶市教育委員會的悉心安排，讓學生對重慶市的城市發展有更深了解，亦在抗戰勝利80周年的時候親身參觀抗戰遺址，追憶英烈保家衞國的往事，深刻反思和平的重要。她同時與重慶市教育委員會代表簽署渝港教育合作備忘錄，並見證金文泰中學與重慶市育才中學締結成姊妹學校。

與考察團觀歷史劇《重慶1949》 參觀抗戰遺址博物館

蔡若蓮於周一（13日）及周二， 曾與考察團一行觀看歷史劇《重慶1949》，並參觀重慶抗戰遺址博物館，了解抗戰歷史。另外，為進一步提升公民科內地考察的學習成效，教育局周二舉行公民科內地考察研討會，與所有參與公民科內地考察11個省市的代表會面，總結工作經驗和加強工作交流。會上，各省市代表積極分享經驗和提出意見，豐富來年度的考察內容。

在重慶期間，蔡若蓮也分別到訪了重慶大學和重慶交通大學，亦與當地的香港學生會面，了解他們在當地升學和生活的情況。她亦與國家教育部港澳台辦公室及重慶市人民政府港澳事務辦公室代表會晤，就加強內地和香港，以及渝港兩地教育合作交換意見。