校園天地︱愛在感恩與聖誕季綻放　亞小師生以行動傳遞關懷

每逢歲末，循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（下稱亞小）的校園總會籠罩着一份特別的氣息──那是感恩與平安交織的季節。學校一向重視生命教育，致力培育學生的關愛與團結精神，讓他們在生活中學會感恩、學會分享，並貫徹學校年度主題，將愛「行動出來」。



去年十一月，亞小與基督教循道衞理聯合教會信望堂攜手舉辦「感恩雙周」，透過食物捐贈與關愛探訪活動，引導學生以實際行動表達感恩之情。同學與家人合力準備罐頭、米糧、日用品等物資，親手送往食物銀行，支援有需要的家庭。禮堂裡，學生以捐贈的食物排成心形圖案，象徵愛與祝福的傳遞，場面溫馨動人。老師們亦趁機帶領學生反思「施比受更為有福」的真諦，提醒他們珍惜所得，懷着感恩的心看世界。

亞小學生們參與關愛探訪，主動與長者交流，送上親手製作的心意卡與問候。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

亞小同時安排了十六位高年級學生參與關愛探訪。在社福機構人員及教會義工的協助下，學生由最初的緊張，漸漸轉為主動與長者交流，送上親手製作的心意卡與問候。當長者臉上洋溢笑容的那一刻，學生們深刻體會到助人的快樂與平安的意義。臨別時，有學生輕聲說：「原來幫人都會好開心。」這段經歷，不但讓孩子們建立自信，更讓他們明白愛是能夠被傳遞，亦能夠被回應的。

亞小學生們演出「聖景」劇目，感動全場；合唱團與師生敬拜小組獻唱詩歌，現場洋溢屬於主內的平安與感恩。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

踏入十二月，亞小的校園換上節日的色彩。聖誕早晨，師生敬拜小組於校門迎接同學，以詩歌《誰是主角》和祝福為一天揭開序幕。老師、家長義工及同學一同拍照留念，笑聲與平安洋溢校園。今年，學校特別安排了學生為大埔火災的受災居民送上關懷。孩子們親手製作心意卡，寫下「願你平安」、「主愛常在」等鼓勵句子，把溫暖與祝福化為行動。

在聖誕崇拜中，信望堂何慧儀牧師以愛與平安為題，分享耶穌降生的意義，並勉勵學生在日常生活中實踐愛的使命。舞台上，一、二年級學生以純真神情演出「聖景」劇目，感動全場；合唱團與師生敬拜小組隨後獻唱詩歌，全校師生同聲歌頌，現場洋溢屬於主內的平安與感恩。

師生敬拜小組於校門迎接同學，以詩歌《誰是主角》和祝福為一天揭開序幕。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

從感恩雙周到聖誕崇拜，亞小的學生在行動中反思，學會以愛待人，學會與人分享，學會傳遞祝福，從中體會平安的真諦。亞小期望孩子們能將這份愛心與感恩的精神延展至日常生活，成為祝福他人的小使者。微小的善舉，也能凝聚力量；真誠的關懷，足以溫暖人心。亞小深信，當感恩成為習慣，平安便會在孩子的成長旅程中綻放光芒。

當感恩成為習慣，平安便會在孩子的成長旅程中綻放光芒。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

