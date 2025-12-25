校園天地︱亞斯理衞理小學「堅營2.0」親近大自然體驗中堅毅成長

在循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（下稱亞小），我們深信教育不僅是知識的傳遞，更是生命的培育。孩子的成長不只在課室中進行，也需走進上帝所創造的大自然，在真實體驗中學習與自己、他人及世界同行。繼去年首屆「堅營」試辦獲得正面回響後，我們看見學生在學習態度、自理能力及自信心上的轉變。今年，學校將活動擴展至四至六年級，讓更多學生在戶外學習中經歷生命的鍛鍊。（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）



同學們專注地搭建帳篷。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

由於名額有限，參加者需經面試挑選。我們看到的不只是能力，更是學生願意嘗試、勇於承擔的態度。「堅營2.0」不僅是一個兩日一夜的露營活動，更是一堂沒有黑板的生命教育課，讓學生走出課室，在自然與挑戰中重新認識自己，學習信任與合作。

活動尚未開始，學習已經展開。在老師陪伴下，學生多次舉行籌備會議，從物資清單、餐單設計、採購安排到烹調分工，皆由學生親自參與。他們亦透過網上平台學習紮營技巧，為搭建帳篷及天幕作好準備。這讓他們體會主動投入與互相配合，才能完成共同目標。

同學們學習拉風繩的技巧。第二年參加的同學大展廚藝。野外定向任務，齊心跳跳跳，能看出我是一個帳幕嗎？（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

營期當日，同學懷着期待與少許緊張踏進營地，一同搭建帳篷和天幕。有人固定營釘，有人拉緊繩索，遇到困難時，大家齊心商量、互相鼓勵，體現了同行精神。隨後的野外定向挑戰更考驗耐性與合作。手持地圖穿越林間，同學互相提醒與分享，在未知中學習信任與依靠，體會「同行才能走得遠」的真義。

煮食環節則增添溫暖人情味。學生需為自己及組員準備餐點，從洗菜、切料、生火到烹調，每一步都充滿挑戰。夜幕下，大家圍坐星空之中，分享飯菜與感受，平凡中見成長。孩子學會感恩與珍惜，並明白服侍他人亦是學習的一部分。「堅營2.0」的目標清晰──培養學生自主學習的精神，學會對選擇負責；體驗團隊合作，實踐彼此相愛；並在大自然中欣賞上帝創造的美好。

在日落下進行活動反思。（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

回顧去年，學生回校後更堅定成熟；今年擴展活動規模，正是希望讓更多孩子在這片學習天地中被建立與滋養。「堅營2.0」雖已結束，但學生的成長仍在延續。他們帶走的不只是回憶，更是一份勇氣與對學習的新理解。期待來年，再與孩子們在自然中相遇，繼續書寫屬於亞小的成長故事。

同學們分工合作，製作晚餐。 （循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供圖片）

（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。