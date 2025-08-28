亞斯理衞理小學新生入學禮　以愛鼓勵學生追夢　親子關係轉化動力

即將踏入新學年，循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學日前舉行了別開生面的入學禮，除了讓學生提前適應小學模式外，校長亦透過具寓意且實用的信物送贈，傳達學校理念以及愛的教育，同時安排親子跳繩體驗，鼓勵互動及分享，象徵家校同心關心孩子成長。



向新生送帽及書包雨罩 儀式感令學生被重視

校長黃煒恒逐一向每名新入學小一學生送上印有「Be the best of us」的帽子及書包防雨罩，場面溫馨。（黃寶瑩攝）

入學式一開始，校長黃煒恒逐一向每名新入學小一學生送上印有「Be the best of us」的帽子及書包防雨罩，場面溫馨；一般學校通常在畢業禮才有送贈儀式，寓意祝福，亞斯理衞理小學此舉有別於傳統，目的是希望增加新生被重視的儀式感，令學生在新環境中迅速建立互動及歸屬感，而非一開學就被繁多的待辦事項衍生壓力，締造美好回憶。

黃煒恒校長指出，學校理念的核心為「讓愛看得見」，目標是「自律克己、以愛追夢」，學校教師會以愛為基礎，協助學生設定短期目標，並透過服務學習及連結校外團隊，從不同層面助學生在共融環境下成長及追夢。教育界近年面對不少挑戰，黃校長亦勉勵同工繼續堅守教育本位，用愛培育下一代。

亞斯理衞理小學黃煒恒校長指出，學校理念的核心為「讓愛看得見」，旨在幫助學生在共融環境下成長及追夢。（黃寶瑩攝）

小一開始正向教育 家長反思對子女期望

送贈儀式完成後，學生與家長分別進行體驗課及入學細節安排，亞斯理衞理小學向來重視正向教育，期間更安排《香港01》的代表，向家長講解遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，了解如何透過每日15分鐘閱讀文章及靜觀練習，培養學生的正向情緒。

接著是祈願卡環節，讓家長反思對孩子的期望，鼓勵家長審視孩子的需要，不應只顧學業成績、升學目標及十八般武藝等附加條件，因期望與現實永遠存在落差，這些縫隙只會逐漸形成親子關係的對立與矛盾。

花式跳繩隊炒熱氣氛 親子跳繩增加互動

之後便是入學禮的重頭戲，由亞斯理衞理小學的花式跳繩隊進行示範表演，家長及新生都看得投入，學校更刻意安排一節親子跳繩課，讓新生一嘗跳繩的樂趣，教體育出身的黃煒恒校長亦換上運動服，與新生跳繩同樂，「亞小英熊聯盟」中的熊貓「律子」也驚喜現身，為新生及家長們打氣。

「亞小英熊聯盟」中的熊貓「律子」為新生及家長們打氣。（黃寶瑩攝）

跳繩活動各人都盡情揮灑汗水，令入學禮充滿活力氛圍，學校期望透過運動互動，無形中拉近家長與孩子的距離。黃校長深信，適當的身體接觸與言語肯定，是建立安全感與良好關係的催化劑。按近尾聲，學校向新生派發水果杯及朱古力作結，鼓勵學生與父母持續分享，為未來6年小學階段的成長與挑戰，共同努力。

教體育出身的黃煒恒校長亦換上運動服，與新生跳繩同樂。（黃寶瑩攝）