校園天地｜偵探遊戲遇上文字魔法　亞小閱讀週點亮探索之心

每年四月，循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（下稱亞小）的校園總會洋溢着一份特別的氛圍──那是文字與好奇交織的季節。學校一向重視閱讀推廣，致力培育學生的探索精神與解難能力，讓孩子在遊戲與學習中愛上閱讀，並把閱讀的力量化為日常行動。（內容由亞斯理衞理小學提供）



今年四月二十日至二十四日，亞小舉辦「世界閱讀日 — 亞小偵探團」閱讀週，校園瞬間化身為驚喜滿滿的偵探樂園。同學們齊心出動，尋找線索救回「團團」，在探索中體驗文字的奇妙魅力。閱讀週期間，學生可在偵探閱讀攤位完成任務，透過線索題培養觀察與推理力；在書展中精挑好書，與家人分享，讓閱讀成為家庭共同的喜悅。

活動亮點之一是作家一樹先生的講座，學生近距離聆聽創作心路，感受文字背後的力量。隨後舉行的「說故事比賽」頒獎禮，讓同學在舞台上展現表達與創意，場面熱烈。老師們亦藉此提醒學生，閱讀不僅是知識的累積，更是情感與想像的交流。

學生近距離聆聽作家一樹先生創作心路，感受作家背後的力量，並在「說故事比賽」頒獎禮得到一樹先生的鼓勵。（亞斯理衞理小學提供）

在解謎及攤位遊戲中，同學們化身小偵探，分組合作破解謎題，從線索中尋找答案。過程中，孩子們由最初的緊張，漸漸轉為主動交流，展現團隊精神。當成功解開謎題的一刻，歡呼聲響徹校園，學生深刻體會到合作與思考的樂趣。這段經歷，不但提升了學生的解難能力，更讓他們明白閱讀能帶來探索與挑戰。

學生在課堂中和課堂後化身「小偵探」，從閱讀中解密查案！（亞斯理衞理小學提供）

各位「小偵探」各出奇謀，在校園不同的角落查找案件線索，互相交流，互相幫助。（亞斯理衞理小學提供）

校園亦特設打卡區，讓同學化身偵探拍照留念。孩子們戴上偵探帽，手持放大鏡，留下快樂回憶。校長、老師與學生一同打卡，把笑聲與喜悅傳遍校園。這些集體活動，讓學生感受到閱讀是校園生活的一部分，從而建立正面的閱讀價值與文化認同。

從偵探攤位到作家講座，從解謎遊戲到打卡留念，亞小的學生在閱讀週中不斷反思與體驗。他們學會在文字中尋找樂趣，在遊戲中培養好奇心，在合作中提升解難力。亞小期望孩子們能將這份閱讀的熱情延展至日常生活，成為探索知識的小使者。微小的閱讀習慣，也能凝聚力量；真誠的分享，足以啟發心靈。亞小深信，當閱讀成為習慣，智慧與快樂便會在孩子的成長旅程中綻放光芒。

全校師生一同打卡，把從閱讀中學習到的偵探招牌動作使出，令笑聲傳遍校園，讓學生感受閱讀是生活的一部分。（亞斯理衞理小學提供）

（內容由亞斯理衞理小學提供）

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